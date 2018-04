Din 18 aprilie, Saturn este retrograd! Ce înseamnă pentru următoarele 5 luni din viaţa ta

Saturn retrograd. Saturn este retrograd o data pe an iar anul acesta va fi din 18 aprilie 2018 pana pe 6 septembrie 2018 , deci cinci luni de zile de miscare incetinita, suficient incat sa ne "prindem" ce ne transmite. Saturn este planeta karmei, a disciplinei si al spiritului justitiar. Este planeta care ne face sa ne confruntam cu propria realitate. Saturn retrograd ne ofera ocazia sa ne uitam la proiectele din trecut. Daca lucrurile nu au fost facute cum trebuie, de exemplu daca ai fost in graba, Saturn retrograd iti ofera o privire rece si dura la ce nu a fost in regula si bine facut pentru tine, ca sa ai ocazia sa repeti, de data aceasta bine, si sa inveti ca sa nu ti se mai intample asa niciodata.

De regula, ideea de retrograd starneste panica in randul oamenilor, insa in realitate orice tranzit astral este in egala masura si bun si rau si aduce si putere si slabiciune, daca stii la ce sa te uiti. Acest lucru se aplica chiar si pentru Saturn retrograd!

Ca sa maximizam magia acestei perioade retrograde, sa privim ce reprezinta Saturn si sa vedem cum putem folosi aceasta energie in avantajul nostru.

Asadar, Saturn conduce responsabilitatea, implicarea si maturizarea. Este o planeta cu energie masculina, batrana si inteleapta care crede in munca sustinuta si asidua si in a-ti reusi din prima ceea ce faci. Nu poti sa apelezi la scurtaturi si smecherii cu Saturn, el pur si simplu nu iti va permite asta si te va duce inapoi in zonele unde ai performat superficial ca sa o iei de la capat si sa mai incerci o data.

Saturn este responsabil de supervizarea angajamentelor pe care ti le iei ca sa poti construi si intari ceva pe termen lung si sa obtii si recompense. El este responsabil de a ajuta relatiile si casniciile sa reziste, afacerile sa fie puternice si de succes, ca tu si eu sa ramanem sinceri cu ce rostim si de incredere.

Totul suna minunat, nu-i asa? Asa si este!

Saturn retrograd. Cand Saturn se misca retrograd, el iti da ocazia sa stai deoparte si sa il lasi pe el sa verifice si sa acceseze ce ai facut pana acum. El iti va indica zonele de slabiciune pe care poate le-ai ratat si ti se cere sa le corectezi si sa le faci mai puternice.

