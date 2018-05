DINAMO - FC VOLUNTARI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT 1-0: Mutu riscă retrogradarea

DINAMO - FC VOLUNTARI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT 1-0 (D. Popa - min. 14): Dinamo a ratat principalul obiectiv pentru acest sezon, prezenţa în play-off, dar a arătat că nu este echipă de play-out. Echipa din Ştefan cel Mare este pe primul loc în play-out, cu un avans de 14 puncte faţă de următoarea clastă, FC Botoşani. În astfel de condiţii, Florin Bratu caută să cristalizeze şi să pregătească echipa pentru sezonul următor.

DINAMO - FC VOLUNTARI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT:

ECHIPELE PROBABILE:

Dinamo (4-3-3): Penedo - Corbu, M. Popescu, Katsikas, Olteanu - Nistor, Mahlangu, Palic - Pesic, D. Popa, Salomao

Antrenor: Florin Bratu

FC Voluntari (4-2-3-1): Mincă - Achim, Balaur, Horj, Bucurică - Răuță, C. Lazăr - Căpățînă, Marinescu, D. Benzar - Ad. Bălan

Antrenor: Adrian Mutu



În paralel, antrenorul lui Dinamo vrea şi rezultate, chiar dacă echipa nu mai are nicio miză în clasament: ”Nu cedăm şi meci de meci Dinamo pare o echipă cu foame de rezultate. Cele 9 victorii din 11 arată o forţă a grupului”.

DINAMO - FC VOLUNTARI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT: Meciul va fi unul special pentru Adi Mutu. Fostul mare internaţional român va fi adversarul echipei de care este ataşat sufleteşte, la care a jucat şi pentru care a lucrat ca director general: ”E un meci special, de ce să nu recunosc? Pentru că am fost director general al acestui club, am ajutat la formarea acestei echipe, am adus băietii care au venit şi bineînţeles că e un meci pe care îl simt mai mult decât pe celelalte”.



Dincolo de sentimente, Mutu are nevoie de victorie. În acest moment, FC Voluntari este pe locul de baraj în play-out, cu 25 de puncte, cu doar două mai multe de primul loc care retrogradează direct - ocupat acum de ACS Poli Timişoara:



”Ştiu bine ce mă aşteaptă pentru că ştiu bine jucătorii, ştiu că sunt jucători valoroşi, e cea mai în formă echipă din play-out. Joaca cel mai bine, are cele mai multe victorii. Noi suntem obligaţi să mergem la victorie şi sperăm să iasă bine pentru noi. Dacă reuşim să blocăm o echipă ca Dinamo, ne-ar da speranţe şi încredere pe viitor că putem fi o echipă care merităm să ne salvăm. Chiar dacă plecăm cu şansa a doua, sperăm să scoatem un rezultat bun, pentru că orice punct ne e de folos”, a spus antrenorul lui FC Voluntari.

DINAMO - FC VOLUNTARI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT:Trei victorii, o remiză şi trei înfrângeri este palmaresul ilfovenilor pe teren advers în anul calendaristic 2018. Aceştia au marcat cel puţin un gol în cinci dintre cele șapte deplasări.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de șapte ori în Liga 1 şi de fiecare dată s-a impus gruparea alb-roşie, aceasta fiind şi singura formaţie dintre cele întâlnite de FC Voluntari pe prima scenă în faţa căreia ilfovenii nu au reuşit să obţină cel puţin un punct.

Cea mai recentă confruntare a fost şi partida directă în care s-a înscris de cele mai multe ori: 13 aprilie 2018, FC Voluntari - Dinamo 2-4 (Voicu, Balaur / Popa dublă, Balaur autogol, Mahlangu). Acesta avea să fie şi ultimul meci pe banca ilfovenilor pentru Claudiu Niculescu, antrenorul sub conducerea căruia au câştigat Cupa şi Supercupa României în 2017.

Un duel special va fi şi cel al tehnicienilor, Florin Bratu şi Adrian Mutu fiind foşti colegi la naţională în anii 2000. Mai mult, "Bratone" a debutat sub tricolor într-un meci în care a intrat pe teren chiar în locul fostului decar, pe 12 februarie 2003, România - Slovacia 2-1. De asemenea, tot în acel an, s-a consemnat şi singurul joc în care cei doi şi-au trecut împreună numele pe tabelă. Se întâmpla pe 6 septembrie 2003, România - Luxemburg 4-0.