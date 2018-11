DINAMO - FCSB 1-1. Dică a acuzat arbitrajul. Rednic: FCSB nu şi-a creat nicio ocazie

“La eliminarea lui Gnohere eram nervos la adresa arbitrului, pentru că nu poţi să dai roşu la un asemenea fault. După părerea mea nu era clar de roşu. Am fost nemulţumit de unele faze pentru cum le-a interpretat. Probabil că în Liga Campionilor e concentrarea mai mare”, a spus Dică.

Nicolae Dică a criticat gazonul de pe Arena Naţională, spunând că nici în Liga a II-a nu există un astfel de gazon. “Eu sper să reuşească să facă ceva la gazon pentru că nici în Liga a II-a nu avem un gazon aşa de prost. Nu e uşor să joci pe un astfel de teren, plin de nisip şi pământ. Aţi văzut că şi Nistor a făcut ruptură în minutul 30. Eu sper ca în trei săptămâni să se facă ceva cu acest gazon”.

Rednic: Dinamo a arătat bine azi; FCSB nu şi-a creat nicio ocazie

Tehnicianul Mircea Rednic a declarat, duminică seară, că jucătorii echipei Dinamo au avut o atitudine pozitivă la meciul cu FCSB, apreciind că formaţia pregătită de Nicolae Dică nu şi-a creat nicio ocazie la derbiul încheiat la egalitate, scor 1-1.

"Am două stări, şi de mulţumire şi de nemulţumire. Până la urmă e un punct şi ne-am apropiat de locul 6, dar aş fi vrut trei puncte, aşa cum au arătat-o şi jucătorii, care au avut o atitudine bună. Steaua nu şi-a creat nicio ocazie şi noi l-am pierdut şi pe Nistor şi sigur dacă era în teren mi-ar fi fost foarte util mie şi echipei. E un lucru pozitiv că jucătorii au arătat atitudine, am venit de nicio lună, au fost unele schimbări. Îmi doresc ca jucătorii care au venit, plus cei doi atacanţi care vor veni mâine să schimbe lucrurile în bine. Italianul m-a convins, e unul dintre ei şi mai e un alt străin, care e obişnuit cu campionatul românesc. Nu pot să-l compar cu Bizonul (n.r. - Gnohere), el e special, dar e unul care a dat multe goluri. Ne mişcăm, sperăm ca după aceste două săptămâni să arătăm mult mai bine. S-ar putea să vină un fundaş central, îmi doresc să pregătesc echipa pentru anul viitor", a declarat Rednic, într-o conferinţă de presă.

Rednic a vorbit şi despre Gnohere, despre care a spus că nu a făcut mare lucru duminică. "Bizonul nu a făcut mare lucru azi, dacă era la noi, probabil să dea trei goluri. Nu am vorbit cu el, a zis că nu are de ce să-şi ceară scuze. Îmi pare rău că lucrurile s-au stricat între noi. Cred că ar fi avut de câştigat din relaţia cu mine".

Tehnicianul crede că Dinamo a arătat bine şi a apreciat că starea gazonului de pe Arena Naţională a fost o ruşine: "Dinamo a arătat bine azi, chiar dacă nu l-am avut pe Nistor, un jucător determinant şi nu ai mulţi asemenea lui. S-ar putea să fie vorba de o ruptură musculară. Din cauza gazonului? Ce gazon? Aţi văzut gazon azi? e o ruşine, a fost un joc de bătaie şi atât. E o ruşine să avem un singur stadion în ţara asta şi să aibă întâietate şuşanelele cu copii. Ne batem joc de el. Pauza de naţională e una benefică pentru jucătorii care au venit, ei se vor antrena, ceilalţi vor avea liber. Ne vom pregăti pentru meciul de Mediaş, pentru că vrem să-i ajungem şi chiar să-i depăşim."

FC Dinamo a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1 (1-0), în derbiul cu FCSB, din etapa a XV-a a campionatului naţional de fotbal, Liga I. În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe locul 2 în clasament, cu 28 de puncte, la două puncte de liderul CFR Cluj. Dinamo acumulează 17 puncte şi ocupă locul 9.