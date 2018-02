DINAMO FCSB. Gigi Becali, ironii către adversari înainte de MARELE DERBY

DINAMO FCSB. Gigi Becali, finanţatorul celor de la FCSB, a râs de rivalii de la Dinamo, după ce aceștia l-au vândut pe Ionuț Nedelcearu (21 de ani) la FC Ufa, în Rusia, în schimbul a 600.000 de euro.

DINAMO FCSB. "Pentru noi contează că Dinamo l-a vândut pe Nedelcearu, era un jucător mediu, dar dacă juca cu noi era extraordinar. Avea multă dorință, ambiție și ne cam bloca. Eu l-am vândut doar pe Niță cu cât au vândut ei 3 căpitani. Niță e portar de 31 de ani, așa cum mă laud eu, dacă nu te lauzi nu vinzi", a spus Gigi Becali.

DINAMO FCSB. "Nu am apucat să-mi iau la revedere de la colegi. Aseară s-a perfectat totul, iar eu nu am mai avut când să merg la colegi. Dar, cu prima ocazie, voi trece să-i salut. Acum două zile a apărut oferta, iar miercuri s-a concretizat. Nici eu nu am avut timp să mă pregătesc destul. N-ai de unde să știi când vine oferta, iar atunci când vine nu prea ai timp de așteptat. Sper să mă adaptez acolo și să nu mă întorc după 6 luni" Ionuț Nedelcearu, la plecarea în Rusia.

