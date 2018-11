DINAMO - FCSB (Steaua) LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2018 DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV: Derby-ul României

DINAMO - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2018 DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV: Partida Dinamo – FCSB, din cadrul etapei a XV-a a Ligii I, se va disputa duminică, de la ora 21.00, pe Arena Naţională.

UPDATE: Mihai Stoica a sosit la şedinţa tehnică de dinaintea derby-ului dintre Dinamo şi FCSB şi nu s-a putut abţine să nu ironizeze gazonul de pe Arena Naţională.

”Beach please”, a fost mesajul lui MM, care s-a amuzat de nisipul care ţine loc de gazon pe cel mai mare stadion din ţară.

UPDATE: Episodul 175 din derby-ul României va avea loc în această etapă, duminică, de la 21:00, în direct pe Telekom Sport 1. Dinamo şi FCSB se întâlnesc într-o perioadă în care ambele trec printr-o formă slabă.

Pentru partida de pe Arena Naţională s-au vândut, până la ora 12:00, doar 20.000 de bilete, după cum anunţă dinamoviştii. Au fost alese şi echipamentele de joc. ”Câinii” vor evolua în roşu, în timp ce FCSB va evolua în culorile de deplasare, alb-bleu. Gazonul de pe cel mai mare stadion al ţării arată îngrozitor. ”Nu se mai ţine cont de locuri aici. Când joacă Dinamo-Steaua este un derby, toată lumea îl aşteaptă cu sufletul la gură, mai ales noi”, spune Rednic. Dinamo şi FCSB sunt despărţite acum de 11 puncte, însă ambele echipe trec printr-o perioadă slabă. ”Câinii” au reuşit etapa trecută prima victorie după 7 meciuri în Liga 1, în timp ce FCSB avut două sincope în urmă cu două etape, când a fost învinsă de Chiajna şi Craiova. În plus, jocul echipei pregătite de Nicolae Dică este neconvingător.





DINAMO

Sistem: 4-1-4-1

ANTRENOR: Mircea Rednic

26. Penedo - 22. Sorescu, 6. M. Popescu, 3. Katsikas, 93. Sg. Popovici - 18. Cooper - 4. Hanca, 10. Nistor, 99. R. Moldoveanu, 20. Salomao - 19. D. Popa

Antrenor: Mircea Rednic

REZERVE: 12. Eșanu, 13. D. Ciobotariu, 17. Corbu, 21. Gomelt, 25. Zenke, 27. R. Grigore, 29. Neicuțescu

ABSENȚI: Pesici (accidentat), Atmane (incert)

FCSB

SISTEM: 4-2-3-1

ANTRENOR: Nicolae Dică

34. Bălgrădean - 20. R. Benzar, 16. Planici, 8. L. Filip, 77. Al. Stan - 6. Nedelcu, 80. Teixeira - 98. Man, 10. Fl. Tănase, 7. Fl. Coman - 9. Gnohere

REZERVE: 99. A. Vlad, 11. Moruțan, 17. Jakolis, 22. C. Dumitru, 24. Rusescu, 26. D. Benzar, 33. Zlatinski, 42. D. Toma

ABSENȚI: Bălașa, Momcilovici, Pintilii, Ov. Popescu (accidentați), J. Morais, M. Roman I (suspendați)

DINAMO - FCSB LIVE VIDEO Dică: Într-un derbi nu contează locul din clasament

Tehnicianul FCSB, Nicolae Dică, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că la derbiul cu Dinamo nu contează locul în clasament, subliniind că cei mai importanţi jucători din echipa lui Mircea Rednic sunt Nistor şi Salomao.

" Într-un derbi nu contează locul din clasament. Jucătorii vor avea o altă atitudine. Consider că jocul echipei a crescut de când a venit Rednic. Stan şi Planici vom încerca să-i băgăm azi cu echipa, 60-70 la sută sunt ok, vom vedea dacă vor juca. Prefer să joc cu Rusescu fundaş central, decât să joc cu cineva care nu e refăcut. Nu forţez niciun jucător să joace. Nu trebuie să ne căutăm un alibi în starea terenului, noi trebuie să dăm totul să câştigăm. E foarte greu să analizez Dinamo în acest moment, au schimbat trei antrenori, au adus jucători noi, dar cred că cei mai importanţi sunt Nistor şi Salomao. Îmi doresc ca suporterii să vină în număr cât mai mare şi să ne încurajeze, avem nevoie de el. Avem un moral bun şi trebuie să stăm cât mai aproape de CFR Cluj, pentru că obiectivul nostru este să câştigăm campionatul", a declarat Dică, într-o conferinţă de presă.

DINAMO - FCSB LIVE VIDEO Mircea Rednic: Ar fi ideal să câştigăm contra FCSB, doar eu şi jucătorii credem că putem ajunge în play-off

Antrenorul echipei Dinamo, Mircea Rednic, spune că ar fi ideală o victorie împotriva FCSB în derbiul de duminică, având în vedere că el şi jucătorii săi încă mai speră că pot ajunge în play-off-ul Ligii I.

„Legat de importanţa jocului nu mai are rost să mai vorbim, e un derbi, meci foarte important pentru noi, ţinând cont de situaţia din clasament. Avem nevoie de puncte şi vom încerca duminică să le obţinem pe toate trei. Ştim că avem un adversar bun, cu jucători cu mare calitate. Nu au evoluţii constante, dar ca valoare au demonstrat-o în multe meciuri. Prin jocul colectiv sperăm să-i blocăm, să nu le dăm spaţii şi pe contraatac să reuşim să-i surpindem şi să marcăm. Ar fi ideal să putem să câştigăm contra Stelei. Dar eu sunt sigur că la meciurile astea jucătorii mei se vor concentra la maximum, nu ca la meciul din cupă. Doar eu şi jucătorii mei credem că putem ajunge în play-off. Ştim că mulţi s-ar bucura să nu ajungem acolo şi ştiu de ce. În ultimele meciuri am luat un singur gol, am avut probleme doar la fazele fixe”, a declarat Rednic într-o cofnerinţă de presă.

Tehnicianul şi-a cerut scuze public pentru declaraţia făcută la adresa lui Nicolae Dică, despre care afirmase că nu şi-a luat licenţa de antrenor: „Trebuie să-mi cer scuze faţă de situaţia cu Dică, pentru că nu am ştiut că el şi-a luat licenţa. Dar voi, cancaniştii şi cârcotaşii nu aţi spus nimic, m-aţi lăsat aşa să vorbesc de unul singur. Chiar nu am ştiut şi din momentul acesta nu mai spun nimic despre Dică. E antrenor şi e responsabil de ceea ce se întâmplă la echipa sa”.

În ceea ce priveşte starea gazonului de pe Arena Naţională, Rednic s-a declarat dezamăgit, dar consideră că FCSB ar avea mai mult de pierdut, pentru că are mai mulţi jucători tehnici. „Eu sunt dezamăgit, am văzut câteva imagini cum arată gazonul. Dar ambele echipe jucăm pe acelaşi gazon. Cred că noi am fi mai avantajaţi ţinând cont că ei au jucători cu calitate, Teixeira, Coman, Man, Tănase, care au o tehnică foarte bună. Gnohere nu e un jucător tehnic, e un atacant. Gnohere e atacant pur, nu contează terenul, important e să-i aduci mingea în faţa porţii şi de acolo se descurcă”, a mai spus Mircea Rednic, care a precizat că doar unul dintre jucătorii nou-veniţi va face parte din lot la meciul cu FCSB.

DINAMO - FCSB LIVE VIDEO. Istvan Kovacs arbitrează derbiul Dinamo – FCSB, din Liga I

Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru partida Dinamo – FCSB, care se va disputa, duminică, pe Arena Naţională, de la ora 21.00, în etapa a XV-a a Ligii I.