DINAMO - FCSB ONLINE STREAM LIVE VIDEO 0-0. Totul despre derby de România. UPDATE

Dinamo - FCSB, marele derby al campionatului, îşi consumă un nou episod duminică, 11 noiembrie, în direct pe Digi Sport 1, de la ora 21:00. Confruntarea e una de o importanţă uriaşă, pe lângă orgolii existând o miză mare şi din punct de vedere al clasamentului. O victorie a lui Dinamo o lasă pe FCSB cu abia a treia şansă la titlu, în timp ce un succes al roş-albaştrilor ar diminua serios şansele la play-off pentru echipa din Ştefan cel Mare. Se anunţă, astfel, un derby în adevăratul sens al cuvântului, într-o atmosferă deosebită, dar, din păcate, pe un gazon sub orice critică.

ECHIPELE DE START:

DINAMO

Sistem: 4-1-4-1

ANTRENOR: Mircea Rednic

Penedo - Corbu, M. Popescu, Katsikas, Sg. Popovici - Cooper - Sorescu, Hanca, Nistor, Salomao - D. Popa

REZERVE: Eșanu, Gomelt, Zenke, R. Grigore, Neicuțescu, M. Axente, R. Moldoveanu

ABSENȚI: Pesici (accidentat), Atmane (incert)

STEAUA

SISTEM: 4-2-3-1

ANTRENOR: Nicolae Dică

Bălgrădean - R. Benzar, Planici, L. Filip, A. Stan - Nedelcu, Teixeira - Moruțan, D. Man, Fl. Tănase - Gnohere

REZERVE: A. Vlad, Bălașa, Fl. Coman, Jakolis, I. Stoica, Rusescu, Zlatinski

ABSENȚI: Momcilovici, Pintilii, Ov. Popescu (accidentați), J. Morais, M. Roman I (suspendați)

Pentru partida de pe Arena Naţională s-au vândut, până la ora 12:00, doar 20.000 de bilete, după cum anunţă dinamoviştii. Au fost alese şi echipamentele de joc. ”Câinii” vor evolua în roşu, în timp ce FCSB va evolua în culorile de deplasare, alb-bleu.

Gazonul de pe cel mai mare stadion al ţării arată îngrozitor.

”Nu se mai ţine cont de locuri aici. Când joacă Dinamo-Steaua este un derby, toată lumea îl aşteaptă cu sufletul la gură, mai ales noi”, spune Rednic. Dinamo şi FCSB sunt despărţite acum de 11 puncte, însă ambele echipe trec printr-o perioadă slabă. ”Câinii” au reuşit etapa trecută prima victorie după 7 meciuri în Liga 1, în timp ce FCSB avut două sincope în urmă cu două etape, când a fost învinsă de Chiajna şi Craiova. În plus, jocul echipei pregătite de Nicolae Dică este neconvingător.





Prima confruntare între Rednic şi Dică



Antrenorii celor două echipe nu s-au mai întâlnit până acum. Asta pentru că Nicolae Dică este nou în meserie. Cu multă experienţă, Rednic a încercat să-şi demoralizeze adversarul cu un atac direct: ”Eu cu FCSB n-am avut niciodată probleme. Puteţi să vă uitaţi şi în trecut... N-am avut probleme nici la început, într-o perioadă în care Steaua avea antrenor”. Dică i-a răspuns totuşi cu fair-play: ”Cred că ar trebui să ne respectăm mai mult. Indiferent de antrenori sau de foşti antrenori, care nu au mai antrenat de mult”.





FCSB, chinuită în continuare de probleme de lot



Nicolae Dică va pregăti derby-ul cu speranţa că va avea măcar un fundaş central la dispoziţie. Bogdan Planic şi-a revenit, dar Dică a dezvăluit la Telekom Sport că este la 50-60% din potenţial. Bălaşa nu poate fi recuperat, în timp ce Momcilovic are nevoie să se pună la punct cu pregătirea fizică. În plus, Mihai Roman şi Junior Morais sunt accidentaţi, dar pentru poziţia de fundaş stânga ar putea fi recuperat Alexandru Stan.



Rednic speră să profite cât mai mult de această situaţie: ”Ar fi ideal pentru noi ca să putem să câştigăm. N-o să fie uşor, au jucptori cu calitate. Au mulţi accidentaţi. De bine de rău noi nu avem accidentaţi şi asta e un lucru pozitiv”.



Dinamo are mai multe victorii în meciurile directe din Liga 1

Dinamo şi FCSB s-au întâlnit până acum de 175 de ori, în toate competiţiile. FCSB a câştigat de 59 de ori, Dinamo are tot atâtea victorii, în timp ce 57 de meciuri s-au terminat la egalitate. Un bilanţ foarte echilibrat. Situaţia se schimbă însă la întâlnirile directe din Liga 1.



În campionat, Dinamo şi FCSB au jucat de 144 de ori. ”Câinii” au 48 de victorii, FCSB are 44 şi 53 de meciuri s-au terminat la egalitate. În ultima întâlnire directă, în turul acestui sezon, a fost spectacol, scor 3-3.

Victoria lui Dinamo cu FC Voluntari, 1-0, i-a propulsat pe "câini" de pe locul 13 până pe 9, însă situația în lotul dinamoviștilor este departe de a fi ideală, în continuare. Rivalii de la FCSB sunt pe locul secund, după victoria cu Astra.

Cotele de piaţă

În săptămâna marelui derby al fotbalului românesc, situația lui Dinamo este în continuare critică. Dinamoviștii sunt în plin proces de "triere" a lotului, iar jucătorii vin și pleacă pe bandă rulantă. Chiar și în aceste condiții de "epurare" continuă, cotele de piață ale celor două loturi diferă și ele substanțial.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, valoarea totală a lotului echipei lui Mircea Rednic este de 11,43 milioane de euro, în timp ce lotul lui Nicolae Dică este de peste două ori mai valoros, cu un total de 25,75 milioane de euro.

Cei mai scumpi jucători din lotul lui Dinamo sunt Diogo Salomao și Sergiu Hanca, ambii cotați la câte 1,25 milioane de euro. De cealaltă parte, cel mai scump jucător de la FCSB este Dennis Man, cotat la 2,7 milioane de euro, urmat de Harlem Gnohere, cu 2,5 milioane de euro. Astfel, diferențele se păstrează și în ceea ce privește cei mai scumpi jucători din cele două loturi, cei de la FCSB costând dublu față de cei de la Dinamo.

Bogdan Planic are 50% şanse să evolueze cu Dinamo

Situaţia indisponibililor lui Dică

Bogdan Planic şi-a reluat antrenamentele, însă în acest moment şansele ca el să evolueze în derby-ul Dinamo - FCSB, de duminică, sunt 50-50. Bălaşa nu va fi aproape sigur recuperat.

După o perioadă de patimi, Dică părea că poate să răsufle uşurat. Planic, Alexandru Stan şi Momcilovic păreau că vor fi apţi pentru derby-ul cu rivala din Ştefan cel Mare.

Potrivit informaţiilor Digi Sport, fundaşul sârb e într-o luptă contra-cronometru pentru a fi pe teren din primul minut. Dică aşteaptă să vadă ce se va întâmpla în următoarele zile, la şedinţele de pregătire şi îl va folosi titular doar dacă nu există şanse de recidivă.

Dacă Planic are şanse să evolueze cu Dinamo, Bălaşa, celălalt fundaş central din lot, nu va juca. Şi el a reluat antrenamentele, dar mai are nevoie de cel puţin o săptămână pentru a fi apt 100%.

Junior Morais şi Roman sunt suspendaţi, iar Ovidiu Popescu şi Pintilii sunt accidentaţi pe termen lung. În schimb, Nedelcu, cel care acuzase dureri după partida cu Astra, va fi sigur pe teren din primul minut.

Se anunţă o atmosferă de zile mari

Dinamo a vândut până joi seară peste 10.000 de bilete pentru derby-ul cu FCSB, de duminică. Aproape sigur vor veni suficient de mulţi spectatori încât să se deschidă şi al doilea inel.

Echipa din Ştefan cel Mare este într-o situaţie ingrată, la ultimele partide susţinătorii "câinilor" ironizându-şi favoriţii şi taxându-i pentru prestaţiile sub orice critică din acest sezon. Cu toate acestea, cu Rednic la timonă, suporterii cred într-un nou început, iar partida cu FCSB poate reprezenta un moment "0". În acest context, interesul este destul de mare, până joi seară vânzându-se peste 10.000 de bilete pentru partida de pe Arena Naţională.

În aceste condiţii, aproape sigur se va deschide şi inelul doi, estimându-se că în tribune vor fi peste 23.000 - 25.000 de tichete. Având în vedere că duminică se anunţă o vreme perfectă în Bucureşti, estimările ar putea fi chiar depăşite.

De notat că iniţial se credea că fanii FCSB nu se vor deplasa în mod organizat spre stadion, dar şi oaspeţii vor avea, în cele din urmă, galerie. Reprezentanții ”Peluzei Roș-Albastre” au anunțat că vor veni în număr mare la partida care va fi transmisă ÎN DIRECT la Digi Sport 1. ”Haideți să ne mobilizăm și să facem spectacol și în peluză”, este mesajul pe care l-au transmis suporterii pe pagina lor oficială de facebook.

Gazonul e sub orice critică

Marele meci de duminică seară, 11 noiembrie 2018, de pe ”Arena Națională”, are șanse să fie complet influențat de starea proastă a gazonului. Cu trei zile înaintea unicului derby, suprafața de joc de pe stadionul de cinci stele al Bucureștiului se prezintă în condiții execrabile. Firele de iarbă practic nu mai există în multe părți ale terenului, ceea ce ne duce rapid cu gândul la nisipul pe care au evoluat tricolorii în martie 2003, la meciul de tristă amintire cu Danemarca, scor 2-5.