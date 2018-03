DINAMO - JUVENTUS LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT TELEKOM SPORT: Derby în play-out. Investitori surpriză în Ştefan cel Mare

DINAMO - JUVENTUS LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT TELEKOM SPORT. O singură partidă au pierdut dinamoviştii în precedentele 9 meciuri din Liga 1, 0-2 la Giurgiu, în rest au cinci victorii şi trei rezultate de egalitate. Juventus nu a pierdut ultimele trei jocuri disputate pe teren advers, toate acestea încheindu-se fără gol marcat (două remize albe la Botoşani şi una la Mediaş). Echipa lui Marius Baciu nu are nicio victorie în deplasare, în Liga 1.

Cele două echipe s-au mai întâlnit doar în sezonul regulat 2017-2018, când de fiecare dată s-a impus gruparea alb-roşie. A fost de fiecare dată 3-0 pentru trupa din Ștefan cel Mare.

"Ne-am pregătit foarte bine în aceste două săptămâni, știu că ne așteaptă un joc foarte dificil. Băieții sunt pregătiți pentru a înfrunta un adversar bun, pe care îl respectă" a precizat Florin Bratu, tehnicianul lui Dinamo. "Aș fi mulțumit cu un punct în meciul cu Dinamo, mai ales că jucăm în deplasare. E foarte important să nu pierdem, vom vedea ce va fi" a recunoscut Marius Baciu, antrenorul lui Juventus.

ECHIPELE PROBABILE:

Dinamo (4-2-3-1): Penedo - Romera, M. Popescu, Katsikas, Olteanu - Mahlangu, Nistor - Torje, Pesici, Salomao - D. Popa

Antrenor: Florin Bratu

Juventus (4-2-3-1): Drăghia - Kardes, Wallace, Leca, Popescu - Acolatse, V. Gheorghe - Drăghici, Băjenaru, Rabei - Elek

Antrenor: Marius Baciu

Patroni noi la Dinamo până la finele lunii mai, investiții după modelul Dinamo Kiev și președinte român

Dinamoviștii mai au de așteptat două luni până vor avea un nou patron, iar echipa va beneficia de investiții mult mai mari decât la FCSB. Astfel, Dinamo va fi un club occidental, cu șanse reale de a se califica în grupele Champions League.

Anunțul a fost făcut de omul de afaceri Adrian Thiess, cel care a reușit să aducă Barcelona în România în 2012, și cel care intermediază toată afacerea. Pentru cedarea clubului, actualul patron Ionuț Negoiță spunea că dorește undeva la cinci milioane de euro.

"Există o sumă, dar nu pot intra in detalii" Întrebat dacă e vorba de cinci milioane de euro, atât cât se vehicula, Thies a răspuns: "Domnul Negoiță avea altă părere. Că suma e 18 sau 5 milioane, aceasta va fi trecută în tranzacție și plătită la final", a spus Thiess.

Adrian Thiess a dezvăluit cine au fost oamenii-cheie în această tranzacție, dar a și asigurat suporterii că vor avea un stadion modern.

"Am discutat cu mulți, cu Ioan Andone, care e un prieten al meu, Ciprian Marica, oameni care sunt alături de club de mulți ani și evident că, în proiecția investitorilor, părerea suporterilor e esențială, dar nu am avut întâlnirea cu reprezentanții suporterilor, pentru că eu mă ocup de partea de business, nu de partea sportivă. Dar nu cred că poate cineva să conteste ceva ce e bine pentru club. Discuția am avut-o inclusiv cu domnul Negoiță, care mi-a dat vestea bună ca acest stadion va avea capacitate mai mare decât a apărut inițial, peste 20.000, El era foarte pozitiv, știu că e foarte implicat ca acest lucru să se întâmple și nu am niciun motiv să nu cred asta. E una din principalele probleme ale acestei tranzacții.", a precizat Thiess.

Thiess, nu exclude ca, din viitorul acționariat să facă parte în continuare Badea și Negoiță, însă și suporterii ar putea avea acțiuni la club, pe modelele occidentale: "S-a discutat, dar există acum altă strategie, suporterii pot să deschidă pachet de acțiuni, dar mai e mult până atunci"

Noii patroni ai "câinilor roșii" au devenit deja fani Dinamo, așa cum a spus chiar omul de afaceri Adrian Thiess, care a dezvăluit și unul dintre numele care voe face parte din conducerea dinamoviștilor.

"Investitorii se uită la meciurile lui Dinamo. A jucat Dinamo cu Gaz Metan, eu eram în străinătate și s-au uitat la meci. Eram chiar cu unul dintre oamenii-cheie care ar urma să vină în România. A condus mai multe cluburi în Europa. Am lucrat și cu Radu Nunweiler, care o sa se implice în acest proiect, deci oameni capabili. Unii sunt potenți financiar, alții au experiență în acest domeniu, deci e un mix perfect.", a explicat Adrian Thiess.

Niciunul dintre investitori nu va fi român, însă aceștia se vor baza pe copiii și juniorii din România, urmând ca echipa să beneficieze și de "vedete" aduse "de afară".

"Ne bazăm pe jucători interni, dar aducem și doi, trei de afară. Important e să ne focusăm pe români, aducem și doi-trei de afară, pe care clubul niciodată nu și i-ar putea permite, le plătim salarii, dar ei vor avea un rol important in ceea ce privește jucătorii noștri din România. Există un proiect de investiții despre copii si juniori, e una dintre cele mai importante lucruri. Pe ei îi intereseaza totul din punct de vedere sportiv. Cert e ca așteptările lor pornesc undeva din anii 4-5."

Deși nu a dat nume, Thiess a precizat că Dinamo va fi condusă tot de români. Doar patronii vor fi străini, iar aceștia vor implementa un model occidental la Dinamo, anunță Thiess, care spune că vechile "metehne" vor dispărea.

"Nu vor veni străini care să conducă Dinamo, președintele va fi român, 90 la sută, din boardul clubului va fi român. Există inclusiv un potențial presedinte, e român și e tânăr. Viitorul președinte nu a condus niciodată un club, dar are multă expertiză și are multă școală. Viitoul președinte e din fotbal și a jucat si la Dinamo. Am dubii că se va mai merge pe același model balcanic, vindem pizza, semințe, etc, deci nu e acel gen de relație cu suporterii. Viziunea lor e una occidentală și aproape de ceea ce vedem în alte țări.", a încheiat Thiess.

Conglomeratul de investitori va implementa modelul ucrainenilor de la Dinamo Kiev, iar tranzacția se preconizează că va fi finalizată la finalul lunii mai.