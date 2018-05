Directorii de la Cambridge Analytica au înfiinţat o nouă firmă ce are legături cu un susţinător al lui Donald Trump

Potrivit unor documente oficiale britanice citate de publicaţiile Business Insider şi The New York Times, noua companie, Emerdata, este fondată din august 2017, iar Rebekah şi Jennifer Mercer, fiicele magnatului Robert Mercer, specializat în tranzacţii financiare speculative, s-au alăturat conducerii pe 16 martie 2018, în contextul scandalului în care a fost implicată firma de consultanţă Cambridge Analytica.



Alexander Nix, fostul directorul general de la Cambridge Analytica, a preluat aceeaşi funcţie la compania de consultanţă Emerdata, la fel şi Julian Wheatland, care era preşedintele Grupului SCL, din care făcea parte controversata firmă intrată în insolvenţă.



Printre membrii consiliului de administraţie al noii firme se numără Johnson Ko Chun Shun, un antreprenor din Hong Kong, partener de afaceri al lui Erik Prince, fondatorul controversatei firme de securitate private Blackwater, redenumită Xe Services după scandalul uciderii unor civili în Irak. Cotidianul The Washington Post dezvăluia că, în ianuarie 2017, Erik Prince, un susţinător al lui Donald Trump, s-a întâlnit în Seychelles cu un apropiat al preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, în efortul de a stabili contacte neoficiale între Administraţia Trump şi Moscova, cazul fiind în atenţia FBI.



Firma de consultanţă Cambridge Analytica, acuzată că a accesat ilegal datele a zeci de milioane de utilizatori în campania preşedintelui SUA Donald Trump şi în cea pro-Brexit, şi Grupul SCL, îşi încetează operaţiunile, au anunţat miercuri surse citate de publicaţia The Wall Street Journal.



Cele două companii au confirmat pentru Reuters intrarea în insolvenţă şi ulterior în faliment, explicând că au fost afectate de scandalul folosirii datelor din conturi Facebook. "Scandalul mediatic a îndepărtat practic toţi clienţii şi furnizorii companiei", se arată într-un comunicat oficial.

Citeşte şi Un angajat al Facebook, concediat după ce a pretins că ar fi avut acces la informaţii ale utilizatorii reţelei de socializare



În martie, compania Cambridge Analytica a anunţat suspendarea directorului general, Alexander Nix, şi iniţierea unei investigaţii independente pentru a stabili dacă au existat activităţi ilegale în campanii electorale.



Datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite, probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanţă britanică Cambridge Analytica, a anunţat reţeaua de socializare online.



Cambridge Analytica, firmă specializată în analizarea datelor online implicată în campania preşedintelui SUA Donald Trump şi în cea pro-Brexit, a exploatat în scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetăţeni americani în ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "război psihologic". Un activist pentru transparenţă, Christopher Wylie, a dezvăluit pentru publicaţiile The New York Times şi The Observer că firma Cambridge Analytica, deţinută de miliardarul specializat în tranzacţii speculative Robert Mercer şi condusă la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorală a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegători americani pentru a construi un puternic program software în scopul anticipării şi influenţării preferinţelor electorale. Aceeaşi companie de analize a fost implicată în campania pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit). Steve Bannon a devenit în august 2017 director al echipei de campanie a lui Donald Trump.



Firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase în 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegătorilor americani şi a le trimite reclame politice personalizate. Firma Cambridge Analytica este investigată în Marea Britanie de Parlament şi de autorităţile de reglementare sub acuzaţia unor activităţi ilegale în campania privind referendumul pe tema apartenenţei ţării la Uniunea Europeană.