Directorul FBI: Trump nu mi-a cerut niciodată să intervin în ancheta privind ingerinţele Rusiei

"Donald Trump nu mi-a cerut niciodată să fac ceva în cadrul anchetei privind Rusia", a spus Wray, într-un interviu pentru NBC.

Directorul FBI a refuzat să confirme, dar nici nu a negat că ar fi fost ameninţat cu demiterea de către procurorul general Jeff Sessions.

"Am spus foarte clar de mai multe ori, din momentul în care am fost nominalizat până în momentul în care am intrat pe uşă, că îmi voi menţine angajamentul de a-mi face datoria ca la carte, în mod independent, urmând regulile şi procesele noastre, libere de influenţă politică sau partizană. Nu am de gând să discut despre anumite conversaţii care au avut loc", a mai declarat Christopher Wray.

În luna ianuarie, presa americană a scris că directorul FBI a avertizat că va demisiona pe fondul unor presiuni din partea lui Donald Trump şi a lui Jeff Sessions pentru concedierea adjunctului său, Andrew McCabe. Presiunile ar fi încetat după ce Don McGahn, consilier al Casei Albe, i-a transmis procurorului general că demiterea lui McCabe nu este oportună dacă atrage după sine şi plecarea lui Christopher Wray.

La 17 martie, Andrew McCabe a fost demis din funcţia de director adjunct al FBI, cu mai puţin de 48 de ore înainte de pensionare, fiind acuzat că a divulgat informaţii presei şi a dat dovadă de lipsă de loialitate în multe ocazii, inclusiv sub jurământ. În replică, McCabe susţine că este vizat de administraţia Trump pentru că este un martor-cheie în ancheta privind demiterea fostului director al FBI James Comey în mai 2017.

Biroul Federal pentru Investigaţii (FBI), Senatul SUA şi Camera Reprezentanţilor anchetează cazul ingerinţelor Rusiei în campania electorală şi presupuse contacte între apropiaţi ai preşedintelui Donald Trump şi oficiali ruşi, iar procurorul special Robert Mueller coordonează investigaţiile. Cel puţin trei membri ai fostei echipe de campanie electorală a preşedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpaţi în investigaţia din SUA privind ingerinţele Rusiei.