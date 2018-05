Disperare pentru rezultate bune la examene. Părinţii elevilor aruncă bani grei pe meditaţii private

Meditaţiile private acordate elevilor sunt subiect tabu. Pe de-o parte, din cauza faptului că această activitate este prestată "la negru" de teama impozitelor, iar, pe de altă parte, Codul de Etică al cadrelor didactice le interzice profesorilor să facă meditaţii cu elevii din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea. Cu toate astea, fenomenul se desfăşoară nestingherit, nici elevii şi nici profesorii neavând de ce să se plângă.

În goana după bani, profesorii îşi transformă locuinţele în adevărate săli de clasă. Piaţa meditaţiilor reprezintă pentru mulţi profesori o sursă suplimentară de câştig.

Febra examenelor din anii terminali, atât din ciclul gimnazial, cât şi din cel liceal, obligă părinţii să scoată mii de lei din buzunar pentru şedinţe de meditaţie. Cadrele didactice şi părinţii sunt de părere că este nevoie de cel puţin un an şcolar de medidaţii pentru ca măcar o parte din materie să fie recuperată. Astfel, dacă luăm în considerare că în vacanţe elevul nu face nici ore de meditaţii, atunci din cele 36 de săptămâni cât are anul şcolar, 30 le petrece cu profesorul care îl meditează. Punând câte o şedinţă de meditaţie la Limba română şi una la Matematică pe săptămână, la un preţ de 50 de lei, atunci un părinte scoate din buzunar aproximativ 3.000 de lei într-un an şcolar. Iar asta pentru un preţ mediu. Suma se poate dubla în cazul altor profesori.

Potrivit ziaruldeiasi.ro, pentru elevii de clasa a VIII-a şedinţele de meditaţii sunt relativ mai ieftine, fiind puţine cazurile în care profesorii cer părinţilor pentru astfel de ore mai mult de 70 de lei pentru o şedinţă de aproximativ 90 de minute. În cazul pregătirii celor din anul terminal de liceu preţurile pot ajunge şi la 100 de lei în cazul profesorilor consideraţi „buni" şi căutaţi.

Un tânăr profesor de Limba română din Iaşi, care a dorit să îşi păstreze anonimatul, care face meditaţii cu elevi încă din perioada studenţiei, a declarat că 50 de lei este un preţ foarte mic, având în vedere că la plata cu ora la clasă un cadru didactic este plătit cu aproximativ 40 de lei.

„Trebuie să luăm în considerare că e o şedinţă de meditaţie este de o oră şi jumătate, pe când la clasă lecţia durează 50 de minute. În plus, au crescut preţurile, au crescut salariile", menţionează profesorul.

Acesta spune că, de regulă, lucrează cu doi sau trei elevi în acelaşi timp, foarte rar cu patru, iar dacă are la dispoziţie doar un semestru pentru a pregăti un elevi, atunci nu poate decât să-l înveţe anumite trucuri pentru a obţine punctaj cât mai mare, însă nu va putea să garanteze mai mult de nota 9.

Chiar dacă goana după meditaţii apare de regulă la elevii din anii terminal din ciclul de gimnaziu şi liceu, sunt părinţi care îşi pregătesc copiii şi pentru trecerea în clasa a V-a. În acest caz eforturile financiare sunt însă mai mici, iar pentru o şedinţă de meditaţie se scoate din buzunar între 20 şi 30 de lei.