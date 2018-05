Divide et impera. Premierul şi liderii coaliţiei PSD-ALDE, reacţii divergente faţă de retragerea încrederii de către Iohannis

După ce i-a retras încrederea premierului Viorica Dăncilă, preşedintele Klaus Iohannis a făcut acelaşi lucru şi cu Liviu Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor, pe care îl indică a fi adevăratul creier din spatele guvernării. Cât despre Călin Popescu Tăriceanu, şeful statului şi-a exprimat în repetate rânduri părerea extrem de critică la adresa preşedintelui Senatului.

Cu toate acestea, Klaus Iohannis se declară dispus să colaboreze instituţional cu cei trei, ca importanţi oameni în stat, în măsura în care situaţiile oficiale o impun. Primul semn este invitarea acestora, din poziţia lor de şefi de guvern şi de camere ale Parlamentului, la recepţia organizată pe 9 mai la Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei.

"Din moment ce i-am invitat, sunt bineveniți. Noi nu ne întâlnim fiindcă suntem prieteni sau fiindcă ne simpatizăm. Noi ne întâlnim atunci când discuţiile instituţionale trebuie să aibă loc. Nu putem să nu conducem România, nu putem să nu vorbim fiindcă avem divergenţe politice. Pentru oameni de stat este absolut necesar să aibă puterea să treacă peste animozităţi politice, peste neînţelegeri politice. Asta nu înseamnă însă că trebuie să cădem în extrema cealaltă. Discuţiile care vor avea loc între mine şi Guvern sau între mine şi reprezentanţi ai Parlamentului vor fi instituţionale. Alte discuţii informale sau de armonizare nu vor mai exista. PSD, mai concret Dragnea, prin felul în care a procedat în ultima vreme, nu mai prezintă pentru mine un partener de discuţie altfel decât strict instituţional", a spus vineri preşedintele Iohannis.

Dragnea şi Dăncilă merg la Cotroceni

În schimb, Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului, face opinie separată şi a declarat că nu va merge la recepţia de la Cotroceni. Culmea, în semn de protest faţă de comportamentul preşedintelui faţă de premier, pe care a "jignit-o grav", dar care totuşi şi-a anunţat prezenţa la Cotroceni!

"Am luat decizia, totuşi, ţinând cont de atitudinea preşedintelui din ultima perioadă, de a nu participa la sărbătorirea Zilei Europei, pe 9 mai, adică nu voi da curs invitaţiei de a merge la Cotroceni la această recepţie, pentru că mie mi se pare că preşedintele, prin declaraţiile pe care le-a făcut, a jignit grav primul ministru. Şi suntem membri ai coaliţiei de guvernare şi solidari cu primul ministru. Primul ministru cred că are nevoie de sprijinul partenerilor şi, de aceea, am discutat cu colegii mei şi am luat hotărârea să nu participăm la această recepţie", a spus Tăriceanu vineri, într-o conferinţă de presă.

Preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dăncilă la sfârşitul lunii aprilie, în condiţiile în care, în opinia lui, Viorica Dăncilă nu respectă principiul colaborării loiale între instituţiile statului, potrivit Constituţiei. Klaus Iohannis a făcut trimitere la memorandumul secret adoptat în guvern privind mutarea ambasadei României la Ierusalim şi la refuzul premierului de dialog pe această temă.

"Doamna Dăncilă a preferat să execute ordinele venite de la partid. Având în vedere acestea, eu retrag încrederea doamnei Dăncilă. (...) Doamna Dăncilă nu face față poziției de Prim-ministru al României și transformă astfel guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea, solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcția de Prim-ministru al României", a declarat preşedintele Iohannis.