DOAMNE FEREŞTE. Elena Merişoreanu. "Am visat că Ionela Prodan mă chema la ea...."

Pe Elena Merişoreanu a legat-o o frumoasă prietenie cu Ionela Prodan, solista care s-a stins din viaţă pe 16 aprilie 2018, la vârsta de 70 de ani, după ce a pierdut bătălia cu cancerul de pancreas, scrie click.ro. Iată însă că această legătură pare să continue şi dincolo de moarte. "Am visat-o pe Ionela Prodan cum venea dintr-o mulţime de oameni. Mi-a zis să vin şi eu lângă ea. M-am trezit speriată din vis!", a declarat artista. Dar Elena a trecut prin mai multe experienţe paranormale: "Am visat-o şi pe Ileana Ciuculete, anul trecut, la 10 zile după ce s-a stins din viaţă. Eram undeva, lume foarte multă.

La un moment dat, o văd şi zic: "Vai, Ileana, dar ce ie frumoasă ai! E nouă?" Şi când mă uit în jos, văd că avea o fustă foarte scurtă. I-am şi zis: "Vai de mine, dar te faci de râs". Ileana a zâmbit şi mi-a spus: "A, da, lasă că vine Cornel (n.r- soţul ei) şi mi-o aduce, că am uitat-o acasă". Apoi s-a uitat la mine şi m-a rugat să fac colivă şi să îi dau şi ei", a mai povestit Elena Merişoreanu. Cântăreaţa are şi vise premonitorii: "L-am visat şi pe Ion Dolănescu, în urmă cu nouă ani, înainte de a muri, dar şi pe tata, cu trei zile înainte de a ne părăsi. Iar înainte ca mama mea şi sora mea să se stingă din viaţă, am visat curtea plină de gunoi. Acesta e un semn care înseamnă moarte". Cât o priveşte pe cântăreaţa Saveta Bogdan (71 de ani), ea a avut un vis cu Marioara Murărescu, care a încetat din viaţă pe 30 ianuarie 2014, la vârsta de 66 de ani: "Ea îmi cerea ceva, iar eu îi arătam banii. M-am trezit şi mi-am dat seama că, de fapt, ea voia să-i dau ceva de pomană. Am cumpărat un pepene şi alte lucruri şi le-am împărţit. Visul s-a repetat anul acesta, şi iar i-am dat de pomană".