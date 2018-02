Dobânzile pentru creditele ipotecare şi de consum, plafonate

UPDATE Astfel, comisiile au aprobat o măsură prin care dobânda maxima pentru creditele ipotecare nu poate depăşi de mai mult de 2,5 ori dobânda de referinţă, de 2,25%, anunţată de Banca Naţională a României (BNR), potrivit senatorului PNL, Daniel Zamfir.

”Dobânda maximă pentru creditele ipotecare nu poate depăşi mai mult de 2,5 ori dobânda legală în cazul creditelor ipotecare sau imobiliare. Cum dobânda legală e astăzi 2,25%, s-ar ajunge la un maxim de 5,62%. Rezonabil, nu?”, a scris Zamfir, pe pagina sa de Facebook.

Totodată, potrivit senatorului PNL, în cazul creditelor de consum, dobânda va fi plafonată la 18% pe an. În plus, comisiile reunite au votat pentru reintroducerea dreptului debitorului de a-şi răscumpăra un bun de la firma de recuperare cu dublul preţului cu care a fost achiziţionat de recuperator.

”Am avut în vedere limitarea profitului firmei de recuperare. Eu cred că un dublul sumei pe care recuperatorii îl percep mi se pare absolut rezonabil”, a declarat senatorul PNL.

Debitorul are astfel drept de preempţiune, iar această măsură nu ar încuraja neplata ratelor, ci recuperarea bunurilor de la recuperatori, potrivit lui Zamfir.

”Nu s-ar încuraja deloc, pentru că această prevedere nu face altceva decât să readucă în piaţă acele bunuri, pentru că dacă recuperatorul a cumpărat un imobil la 5-10% din valoare, cred că sunteţi cu totul de acord că nu acela era preţul real al pieţei. Ori dacă debitorul va avea posibilitatea să plătească dublul sumei cu care recuperatorul a cumpărat de la bancă, eu vă asigur că banca nu va mai vinde firmelor de recuperare, care de cele mai multe ori sunt vehiculelor băncilor, nu va mai vinde la acel preţ de 10%. Cred că un preţ normal pe piaţă al oricărui imobil atunci când vrei să vinzi cu discount, poate fi undeva la 30%”, a afirmat senatorul PNL.

Potrivit lui Zamfir, recuperatorii cumpără în prezent cu 10% din valoarea reală.

”Este o datorie pe care debitorul o are de plătit deşi preţul, aşa cum vă spuneam, nu este unul real, este unul rezultat din acel aranjament bancă-executor-recuperator de creanţe”, a afirmat Zamfir.

"Am stabilit şi s-a votat ca dobânda pentru creditele ipotecare să nu depăşească cu de 2,5 ori dobânda de referinţă a Băncii Naţionale. Astăzi dobânda BNR fiind de 2,25, asta înseamnă că dobânda maximă care poate fi percepută pentru creditele ipotecare ajunge undeva la 5,4%. În ceea ce priveşte dobânda maximă care poate fi percepută la creditele de consum, aceasta nu poate depăşi mai mult de 18%. Am luat aici referinţa dobânda maximă pe care statul român o percepe debitorul atunci când sunt deposedaţi de bunuri. Ca să eliminăm orice fel de discuţie care a existat şi care va mai exista în spaţiul public că ar exista o limitare a dreptului agenţilor economici într-o piaţă liberă, este o practică europeană. Sunt foarte multe ţări din Europa care practică o limitare a dobânzilor. Am decis ca şi noi, în România, să intrăm în rândul ţărilor europene în ceea ce priveşte creditarea", a declarat senatorul PNL Daniel Zamfir, iniţiatorul proiectului de lege, potrivit Mediafax.

El a precizat că prevederile se vor aplica atât băncilor, cât şi instituţiilor financiare non-bancare şi se vor aplica noilor contracte, nu şi celor în derulare.

"Am stabilit foarte clar ca DAE să nu depăşească respectivele plafoane. Am decis să introducem acest amendament şi să plafonăm DAE pentru că, de cele mai multe ori, chiar dacă am fi plafonat dobânda remuneratorie sau pe cea penalizatoare, ar fi existat diverse mecanisme de introducere a speţelor bancare, comisioane şi aşa mai departe, care să fi ridicat DAE. Pe noi ne interesează ca cetăţenii români să ştie foarte clar cât vor plăti dobândă. Ori, limitând DAE, ştim foarte clar, de la bun început, cât va fi dobânda pe contract", a mai spus senatorul liberal.

Proiectul de lege urmează să fie votat şi în plenul Senatului, Camera Deputaţilor fiind for decizional.