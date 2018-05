Doi elevi din Timişoara, admişi la cele mai bune universităţi din lume

Raluca Vlad şi Radu Suciu, de la Liceul Teoretic "Grigore Moisil", se numără printre puţinii elevi din Timişoara care au fost admişi la universităţi de top din străinătate. Raluca va studia la Harvard, în SUA, deşi a primit oferte de la încă cinci universităţi din Marea Britanie, iar Radu – la Cambridge, universitate pe care a ales-o din şapte astfel de instituţii de prestigiu din vestul Europei la care şi-a depus dosarul de candidatură şi a fost admis.

Raluca Vlad are 17 ani, este înscrisă în clasa a XII-a la specializarea Matematică – Informatică, intensiv Informatică, şi a terminat fiecare an de studiu cu media 10 pe linie. Eleva din Timişoara spune că şi-a dorit mereu să plece în străinătate la studiu, în ideea că ar avea mai multe posibilităţi de dezvoltare. Astfel, în primii ani de liceu a început să se documenteze serios despre ce presupune acest lucru, iar anul trecut a aplicat la unele dintre cele mai bune universităţi din lume, la Informatică. În luna ianuarie a acestui an, Raluca a aflat că a fost admisă la patru dintre cele cinci universităţi din Marea Britanie la care şi-a depus dosarul, plus la Harvard, în SUA, cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ superior din lume. Iar adolescenta din Timişoara a ales Harvard.

Potrivit Mediafax, un an de studiu la Universitatea Harvard costă 78.000 de dolari, însă Raluca va primi o bursă care acoperă 90% din costuri. În aceşti bani intră şi cheltuielile cu hrana şi cazarea în cămin.

La fel ca Raluca, Radu Suciu este înscris în clasa a XII-a la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" din Timişoara, specializarea Matematică – Informatică, intensiv Informatică, iar clasa a XI-a a terminat-o cu media 9,50. Tânărul a fost admis la Cambridge, plus la alte patru universităţi din Marea Britanie şi două din Olanda. Iar Radu a ales Cambridge, unde vrea să studieze Dreptul şi visează să devină un avocat de succes.

Elevul din Timişoara va studia Dreptul timp de trei ani la Cambridge, apoi vrea să facă şi masterul tot în Marea Britanie. Momentan, nu are planuri de a se întoarce în România după ce va finaliza studiile.

Taxa de şcolarizare la Cambridge este de 9.250 de lire, însă elevul timişorean spune că va primi un împrumut de la Guvernul britanic care va acoperi aceste costuri, urmând ca banii să-i returneze atunci când se va angaja.