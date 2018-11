Doi marinari români sunt blocaţi în Libia, la bordul unei nave pe care se află şi 90 de emigranţi

Sindicatul Liber al Navigatorilor a transmis luni seara, printr-un comunicat de presă, că nava Nivin, pavilion Panama, se afla pe data de 7 noiembrie în drum spre portul libian Misurata venind din Italia.



“Nava a primit un apel/solicitare de la centrul de căutare şi salvare din Italia să se apropie de o ambarcaţiune probabil suspectă din zona lor de navigaţie. Era o ambarcaţiune care încerca să ajungă în Italia cu 90 de emigranţi. Aceştia au urcat pe nava Nivin care se îndrepta către Libia. Când şi-au dat seama că sunt în Libia, şi nu în Italia, emigranţii au început să devină agresivi. În port la Misurata se pare că autorităţile nu au lăsat imigranţii să coboare de pe navă. Acum situaţia este complicată, nava nu are unde să plece, este cu echipaj la bord şi cu încă 90 de persoane considerate pasageri clandestini”, se arată în comunicat.



SLN precizează că printre membrii echipajului sunt şi doi ofiţeri români, plecaţi prin firma Marina Crewing din Constanţa.



“Cei doi sunt blocaţi practic la bord. Familiile, dar şi noi, cu toţii suntem îngrijoraţi de soarta celor doi ofiţeri români. Am apelat la Ministerul Afacerilor Externe care, prin autoritatea pe care o are, să încerce să îi repatrieze pe cei doi navigatori români din Libia. Credem că responsabil cu plata repatrierii, pe lângă armator, este şi agentul de crewing. Cei doi navigatori au ajuns practic – fără voia lor - într-o situaţie aproape fără ieşire. Aceştia nu sunt membri ai Sindicatului Liber al Navigatorilor”, a menţionat sursa citată.



Sindicatul Liber al Navigatorilor atrage încă o dată atenţia asupra pericolelor în care pot fi implicaţi navigatorii români trimişi la muncă de unele agenţii de crewing (autorizate de Autoritatea Navală Română) pe nave care nu respectă anumite criterii privind condiţiile de muncă şi viaţă şi nu sunt acoperite de contracte colective de muncă standard (naţionale sau tip ITF ).