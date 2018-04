Doliu de Sărbători în politica din România: "A părasit fulgerator această lume. Disparitia sa ne-a luat pe toţi prin surprindere"

Sorin Stefoni, fost primar PNL, a incetat din viata la varsta de 51 de ani. Politicianul a condus timp de 20 de ani localitatea Densus din Hunedoara. El a fost si secretar de stat in Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Varstnicilor in anul 2013.

Moartea fulgeratoare a fostului politician Sorin stefoni i-a luat prin surprindere atat pe apropiati, cat si pe cei cu care a colaborat de-a lungul timpului. Multi dintre ei au asternut pe Internet mesaje emotionante in memoria acestuia.

„La doar 51 de ani, Sorin Stefoni, secretarul judetului, a parasit fulgerator aceasta lume. Disparitia sa ne-a luat pe toti prin surprindere. Am pierdut un bun coleg si un bun profesionist. Ne exprimam profundul regret si suntem alaturi de familia atat de greu incercata! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, „Ce zi trista! Ne-a parasit Sorin Stefoni, fost primar al comunei Densus si secretar al judetului Hunedoara. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!” sunt doua dintre mesajele aparute pe Facebook, la scurt timp dupa ce s-a aflat de moartea sa.

„Regret profund o veste care efectiv m-a lovit pentru ca a fost un coleg bun si loial”, a declarat Mircea Bobora, presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, potrivit hunedoaralibera.ro.

„Astazi am pierdut un coleg si un prieten… Dumnezeu sa il ierte si sa-l odihneasca! Ramas bun, Sorin Stefoni!”, a scris pe pagina sa de Facebook Adrian David, fost presedinte al CJ Hunedoara.