"A murit în pace, înconjurat de familie şi de cei dragi", a declarat soţia regizorului, Martina, citată de agenţia de presă cehă CTK.

Milos Forman s-a născut la 18 februarie 1932 în Cehoslovacia şi a primit de două ori Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, în 1976 pentru "One flew over the cuckoo's nest" şi în 1984 pentru "Amadeus".

