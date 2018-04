DOLIU la STEAUA. Un fost oficial al clubului A MURIT

Vasile Angheloiu, fost arbitru, a fost organizator de competitii la Steauaintre 1995 si 2005. Angheloiu a fost arbitru in prima liga a Romaniei timp de 11 sezoane. Dupa plecarea de la Steaua, el a devenit observator al FRFsi vicepresedinte al Gloriei Buzau.

FCSB a transmis un mesaj de condoleante dupa moartea lui Vasile Angheloiu:

Dumnezeu sa te odihneasca, Vasile Angheloiu!

FCSteaua Bucuresti isi exprima regretul la auzul trecerii in nefiinta, la varsta de 67 de ani, a lui Vasile Angheloiu, fost membru in staff-ul administrativ al clubului nostru in perioada 1995-2005.

Clubul nostru transmite condoleante familiei fostului arbitru international, care a activat, la FC Steaua Bucuresti, pe functia de organizator de competitii.

Nascut pe 22 septembrie 1950, la Lipia (judetul Buzau), Vasile Angheloiu a fost arbitru asistent FIFAsi a oficiat, timp de 11 sezoane in Liga 1, atat ca arbitru de centru (30 meciuri), cat si la linie (99 >meciuri). In perioada 1995-2005 a fost organizator de competii la echipa noastra, iar in perioada urmatoare a activat ca observator FRF si vicepresedinte la FC Gloria Buzau.

Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!