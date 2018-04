Doliu pentru folclorul românesc. S-a stins din viaţă îndrăgita cântăreaţă de muzică populară, ducea cu ea o boală grea de zece ani

Viorica Batan a murit la doar 67 de ani fiind rapusa de o boala nemiloasa. Ea va fi inmormantata miercuri. A murit cantareata de muzica populara, si fosta asistenta medicala de la Spitalul Sfantul Ioan, Viorica Batan. Femeia s-a stins la doar 67 de ani, dupa o lupta grea cu o boala crancena. Baiatul ei de suflet, si fost coleg la spitalul la care lucra, Alexandru Sandu, e devastat. El ne-a povestit cat a luptat artista sa traiasca, dar si cum s-a stins in fata lui.

“Acum vreo 10 ani i-a fost depistat un cancer la san. S-a operat, apoi, a facut un fibrom la uter. A suferit o noua interventie prin care i s-a scos uterul. L-a scurt timp a facut lichid in burta, apoi s-a extins boala in abdomen. E dureros pentru mine, a fost ca o mama pentru mine. Ea nu a avut copii, cu mine se purta ca si cum eram baiatul ei. A luptat foarte mult sa traiasca. A facut citostatice, radioterapie, le facea la spitalul la care lucram amandoi. Am fost colegi 10 ani la spital. Apoi a facut doua accidente vasculare cerebrale, iar dupa al treilea i-a paralizat partea dreapta. S-a stins de Florii, la ora 18.00 a fost declarat decesul. Era internata la Spitalul Bagdasar, eram acolo, s-a stins in fata mea. M-am dus cu flori la ea, in salon mai erau sotul si sora ei. S-a uitat la mine si s-a stins. E dureros, e greu pentru mine. Mi-e greu sa vorbesc. Ea a fost ca o mama pentru mine. Tot cu ea am fost si la emisiuni tv, am cantat, m-a ajutat si m-a sprijinit in tot”, a declarat Dr. Alexandru Sandu pentru WOWbiz.ro.