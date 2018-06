Iniţiativă inedită: Donald Trump afirmă că deţine "dreptul absolut" de a se graţia pe el însuşi

Trump se apleacă asupra problemei dacă se poate graţia singur, în cazul în care procurorul special Robert Mueller stabileşte că s-a amestecat în ancheta cu privire la amestecul Rusiei în alegerile din 2016.



Avocatul său Rudy Giuliani a sugerat, într-o serie de interviuri acordate duminică unor televiziuni americane, că Trump ar putea să aibă puterea să se graţieze singur, dar că ar fi neînţelept să o facă. ”Să se graţieze singur ar fi de negândit şi probabil va conduce la inculpare în vederea destituirii (impeachment) imediat”, a declarat pentru emisiunea NBC “Meet the Press” Giuliani, potriviti news.ro



”Aşa cum au declarat numeroşi jurişti, eu am dreptul absolut să mă GRAŢIEZ singur, dar de ce aş face-o, când nu am făcut nimic rău?”, afirmă Trump în acest tweet. ”Numirea procurorului special este total NECONSTITUŢIONALĂ! În pofida acestui lucru, facem jocul pentru că eu, spre deosebire de democraţi, nu am făcut nimic rău!”, a scris el mai târziu pe Twitter. El a subliniat că echipa de avocaţi a preşedintelui va lupta împotriva oricărui efort de a-l obliga pe Trump să depună mărturie în faţa unui mare juriu.