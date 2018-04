Donald Trump anunţă pe Twitter că un atac în Siria ar putea avea loc "foarte curând" sau "nu chiar atât de curând"

Donald Trump a precizat pe Twitter: „Nu am spus niciodată când ar urma să aibă loc un atac asupra Siriei. Ar putea să fie foarte curând sau nu chiar aşa de curând! Oricum, SUA, sub administraţia mea, au scăpat zona de ISIS. Unde ne sunt mulţumirile?”.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”