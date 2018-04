Donald Trump s-a referit în premieră la actriţa porno Stormy Daniels. Ce spune despre cei 130.000 de dolari daţi acesteia

Stormy Daniels, pe numele ei real Stephanie Clifford, afirmă că a avut o legătură cu magnatul în domeniul imobiliar în 2006. La acea vreme, Trump era deja căsătorit cu actuala sa soţie, Melania. Ea a depus un recurs în justiţie, la începutul lui martie, împotriva preşedintelui american, în vederea invalidării unui acord de confidenţialitate încheiat în noiembrie 2016, cu câteva zile înainte de alegerile prezidenţiale, pe motiv că miliardarul nu a semnat personal documentul.



Donald Trump este la curent cu plata a 130.000 de dolari efectuată către aceasta de avocatul său personal Michael Cohen? ”Nu”, a răspuns el, întrebat de jurnalişti la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One care-l aducea la Washington. De ce a făcut avocatul această plată? ”Trebuie să-l întrebaţi pe Michael Cohen. Michael este avocatul meu. Trebuie să-l întrebaţi pe Michael”, a răspuns miliardarul, care s-a exprimat pentru prima oară în mod direct în acest dosar. ”Ştiţi de unde a luat bani pentru ca să facă această plată?”, l-a întrebat un jurnalist. ”Nu, nu ştiu”, i-a răspuns el.

Avocatul actriţei porno Michael Avenatti a reacţionat imediat la declaraţiile preşedintelui, punându-i la îndoială sinceritatea. ”Suntem nerăbdători să verificăm veridicitatea pretinsei neştiinţe a domnului Trump cu privire la viramentul a 130.000 de dolari”, a scris el pe Twitter. ”Aşa cum ne învaţă istoria, un lucru este să faci declaraţi mincinoase în faţa presei şi alta să o faci sub jurământ”, a declarat el. ”Nu poţi să ai un acord (de confidenţialitate) atunci când una dintre părţi afirmă că nu ştie nimic”, a adăugat el, apreciind că recursul său în justiţie tocmai s-a ”consolidat” în mod spectaculos.



Avocatul celui de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite şi cel al lui Stormy Daniels sunt angajaţi de mai multe săptămâni într-o luptă neîncetată în tribunale şi prin internediul presei. La începutul săptămânii, un judecător federal din Los Angeles a respins cererea actriţei de filme porno care dorea ca preşedintele să depună mărturie cu privire la acordul de confidenţialitate.



Actriţa a făcut devăluiri la sfârşitul lui martie, în emisiunea CBS "60 Minutes", o emisiune care a atras aproximativ 22 de milioane de telespectatori - un record de audienţă al programului de la un interviu cu cuplul Obama în 2008.



În acest interviu, ea spunea că a avut o relaţie sexuală cu promotorul imobiliar newyorkez, în iulie 2006, în marja unui tuneu de golf la Lake Tahoe, între Nevada şi California.



Actriţa şi omul de afaceri ar fi rămas în contact timp de un an, potrivit e,i din cauză că Donald Trump i-a promis un loc în emisiunea de televiziune "The Celebrity Apprentice", rămasă doar o promisiune.



Altă femeie, Karen McDougal, o fostă "Playmate" de la Playboy, s-a adresat de asemenea justiţiei, recent, pentru a obţine să fie eliberată de o clauză de confidenţialitate cu privire la o relaţie de zece luni pe care afirmă că a avut-o cu magnatul în domeniul imobiliar.



Într-o plângere depusă la un tribunal de la Los Angeles, avocaţii ei au denunţat presiuni şi ameninţări vizând să o facă să păstreze tăcerea, dar şi calomnii din partea echipei lui Trump menite să o discrediteze.