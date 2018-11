Donaţie inedită de la un mare filantrop: 1,8 miliarde de dolari pentru o universitate

Într-un comunicat, miliardarul new-yorkez - pe locul al 14-lea în rândul celor mai bogaţi oameni din lume în clasamentul Forbes - a anunţat că această donaţie va permite universităţii din Baltimore, pe care a absolvit-o în 1964, să acorde mai multe burse studenţilor proveniţi din familii modeste care nu-şi permit să plătească circa 72.000 de dolari cât costă anul şcolar în această universitate.



Miliardarul, în vârstă de 76 de ani, a explicat duminică în The New York Times că a urmat cursurile acestei prestigioase universităţi private datorită unei burse, în condiţiile în care tatăl său, de meserie contabil, nu câştiga mai mult de 6.000 de dolari pe an.



'Vreau să mă asigur că şcoala care mi-a oferit o şansă va putea în permanenţă să ofere aceeaşi şansă şi altora', a scris el.

'Admiterea la Johns Hopkins va fi cu siguranţă decuplată de orice considerente financiare', a adăugat el. 'Şcoala va fi capabilă să ofere burse mai generoase, care vor înlocui împrumuturile pentru studenţi', a mai spus el.





Cu această donaţie - cea mai mare oferită vreodată unei universităţi - Bloomberg a subliniat problema împrumuturilor pentru studenţi, care astăzi atinge 1.500 miliarde de dolari, cea mai mare datorie din Statele Unite după creditele imobiliare.



Mai mulţi politicieni - între care senatorul democrat Bernie Sanders în timpul campaniei prezidenţiale din 2016 - au cerut măsuri la nivel naţional pentru a reduce datoriile studenţilor, până acum fără succes.



Michael Bloomberg a recunoscut că donaţia sa nu va rezolva problema. 'Donaţiile private nu pot şi nu ar trebui să înlocuiască lipsa sprijinului guvernamental', a subliniat el.