Donatorii de sânge primesc şi în acest an bilete gratuite la Untold sau Neversea

Realizată împreună cu Institutul Naţional de Transfuzii Sanguine şi cu platforma tehnologică de donare de sânge „Şi Eu Donez”, campania, care la ediţiile trecute a mobilizat mii de tineri din România, se desfăşoară în acest an în perioada 29 mai - 29 iunie, în toate centrele de transfuzii din ţară.

”De la o ediţie la alta, campania Blood Network iniţiată de organizatorii festivalurilor Untold şi Neversea se dezvoltă puternic, atât în privinţa numărului de oameni care donează sânge în centrele fixe, cât şi la caravanele mobile Blood Network. Şi în acest an, festivalierii vor putea dona şi la caravanele mobile, de această dată, din şase oraşe ale ţării: Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Braşov şi Constanţa. Toţi cei care vor dona la caravanele mobile între orele 8.00-14.00 vor primi un bilet gratuit de o zi la Untold sau Neversea”, au anunţat, joi, organizatorii festivalurilor, potrivit Mediafax.

Festivalierii care donează la unul dintre centrele de transfuzii din ţară trebuie să acceseze, în funcţie de festivalul la care vor să ajungă, site-ul untold.com sau neversea.com, secţiunea Blood Network, unde trebuie să completeze formularul solicitat şi să ataşeze o poză cu adeverinţa de donator. Ei vor primi apoi pe adresa de mail un cod cu care vor putea cumpăra abonamentele cu reducere, de aproximativ 150 de lei, Astfel, la Untold, preţul special este de 499 de lei plus taxe, din preţul final de 650 lei plus taxe al abonamentului, iar la Neversea preţul special este de 399 de lei plus taxe, din preţul final de 550 lei plus taxe al abonamentului.

”În fiecare an ne dorim ca această campanie să se dezvolte în cât mai multe oraşe din România. Dacă în anii trecuţi aveam caravanele mobile de donare de sânge în patru oraşe din ţară, în acest an campania a crescut cu încă două oraşe: Iaşi şi Braşov. Pentru anul viitor ne gândim să mai adăugăm în listă şi alte oraşe şi de ce nu, să mergem cu această campanie şi peste hotare”, a precizat Edy Chereji, director de marketing şi comunicare Untold&Neversea.

În acest moment, reţeaua donatorilor benevoli de sânge de pe platforma ”Şi eu Donez” numără 5.200 de membrii.