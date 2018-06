Dosarul Colectiv: Răsturnare de situaţie în instanţă, dezvăluiri şocante făcute de unul dintre patroni

„Acuzaţiile din rechizitoriu, cea pentru fapte de ucidere din culpă şi cea de vătămare corporală din culpă sunt eronate. (...) Vizavi de acuzaţia potrivit căreia am permis şi încurajat focul de artificii, ţin să arăt că am aflat foarte târziu în ziua respectivă că organizatorul vrea să folosească un spectacol pirotehnic. M-am opus explicit, făcând diligenţe prin angajaţi şi personal, pentru a mă asigura că nu se va folosi foc deschis în incinta clubului. Am aflat de la Viorel Stanciu, angajat, că organizatorul montează fără ştirea noastră efecte pirotehnice. În momentul acela, l-am delegat pe Viorel Stanciu să interzică total folosirea efectelor pirotehnice, ceea ce a şi făcut, din câte ştiu. Ulterior, personal am coborât în biroul adiacent clubului, m-am îndreptat către scenă, am cerut să discut cu un responsabil despre cele desfăşurate la scenă în legătură cu acele efecte pirotehnice. În prezenţa mai multor membri ai formaţiei, un domn pe care nu-l cunoşteam s-a recomandat ca fiind pirotehnist autorizat şi responsabil pentru instalaţia montată. Acesta m-a asigurat că efectele instalate nu sunt cu foc deschis. La acel moment, i-am interzis încă o dată să folosească orice efect pirotehnic care ar implica foc deschis”, a declarat Alin Anastasescu, în faţa magistraţilor Tribhnalului Bucureşti.

Mai multe detalii, pe mediafax.ro