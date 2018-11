Dragnea: Declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis pot fi catalogate drept iresponsabile

"Nu am avut niciodată nici eu, nici partidul nostru, nici Guvernul nostru, iniţiativa vreunui război sau vreunui scandal. Doar din când în când răspundem. Aduceţi-vă aminte că, începând cu toamna anului 2015, după ce am fost ales preşedintele la partid, am spus că vreau să încerc să fac tot ce pot - şi eu şi colegii mei - să avem o oarecare concordie, nu consens, că aşa ceva e imposibil în România, pe temele mari, pe nişte teme mari, pe care România le aşteaptă de foarte multe ori. În permanenţă, am spus şi atunci şi o spun şi acum, chiar dacă mâna noastră a fost mereu întinsă nu înseamnă că stăm şi nu facem nimic, pentru că în România trebuie să se întâmple lucrurile bune pe care le-am vorbit, iar pregătirea Preşedinţiei, care este un eveniment de o importanţă uriaşă pentru ţara noastră, trebuie să fie pregătită şi a fost pregătită", a declarat Dragnea, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.

Şeful PSD a calificat drept "iresponsabile" afirmaţiile preşedintelui Iohannis privind faptul că România nu este pregătită pentru Preşedinţia Consiliului UE, adăugând că acesta are "obsesia" schimbării actualului Guvern.

"Atitudinea şi declaraţiile de ieri ale preşedintelui Iohannis pot fi catalogate ca şi iresponsabile, pentru că nu cred ca vreun şef de stat să fi procedat de maniera asta, neavând niciun fel de argument, ci doar această obsesie şi a lui şi a acoliţilor dumnealui, că acest Guvern trebuie să pice şi anume acest Guvern nu care cumva să gestioneze Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene", a spus Dragnea.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi că România este pregătită să preia preşedinţiei Consiliului UE şi i-a cerut preşedintelui Klaus Iohannis "să se abţină" în a mai face declaraţii pe această temă pentru că "face decât rău României".

Reacţiile celor doi lideri PSD vin după ce preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni că România nu este pregătită pentru preluarea Consiliului Uniunii Europene, în condiţiile în care la Guvern factorii responsabili sunt schimbaţi sau pleacă, iar "lucrurile au luat-o razna". Necesitatea politică este înlocuirea acestui accident al democraţiei româneşti care este Guvernul Dragnea-Dăncilă, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, luni, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România.