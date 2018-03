Dragnea: Aşteptăm de la MAE cât mai repede propunerea de ambasador al României în Israel. Tăriceanu, nemulţumit de ambasadori

"Eu şi primul ministru aşteptăm de la MAE cât mai repede propunerea de ambasador în Statul Israel. Este mai mult de un an de când România nu are ambasador în Israel şi nu este în regulă absolut deloc”, spus Liviu Dragnea.



Întrebat dacă Andreea Păstârnac, consilier de stat în aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dăncilă, ar fi susţinută, Dragnea a răspuns: „Ministrul de Externe trebuie să facă propunerea. Şi premierul va avea un punct de vedere, noi, în coaliţie, vom avea un punct de vedere. Propunere care trebuie să meargă la preşedinte. Dar orice propunere de ambasador se semnează de către preşedinte şi se contrasemnează de primul ministru. Ca să existe aceste propuneri, trebuie să plece propunerea”.



”Astăzi (luni - n.r.) o să vorbesc cu domnul Tăriceanu. În această perioadă nu am discutat despre acest subiect (evaluarea Guvernului de către coaliţia PSD şi ALDE - n.r.). O să discutăm să vedem când facem o coaliţie în perioada următoare, coaliţie la care eu aştept să primim de la Ministerul de Externe o analiză din care să înţelegem şi noi şi primul ministru ce avantaje a adus statului român fiecare şef de misiune diplomatică sau ataşat comercial. O politică externă care nu poate fi măsurabilă prin efectele pozitive pe care le aduce statului român sau prin dimensiunea economică pe care trebuie să o abordăm cu foarte multă atenţie şi determinare nu este o politică eficientă", a mai declarat liderul PSD.



Dragnea i-a transmis ministrului de Externe, şi sâmbătă, în discursul susţinut la Congres, solicitarea de a face cât mai repede propunerea pentru ambasador în Israel.



România nu mai are ambasador în Israel de mai bine de un an, când Andreea Păstârnac a fost numită pe un post de ministru în Cabinetul Grindeanu.

Dacă preşedintele nu ajunge la o înţelegere cu Guvernul, nu poate să desemneze un ambasador

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, luni, că Ministerul Afacerilor Externe trebuie să dea curs solicitării liderului PSD, Liviu Dragnea, privind propunerile de ambasadori. Tăriceanu a subliniat însă că acest lucru este apanajul Guvernului şi al preşedintelui, atenţionând şi asupra faptului că, dacă nu ajunge la o înţelegere cu Guvernul pe acest subiect, Klaus Iohannis nu poate desemna pur şi simplu un ambasador.



”Numirile ambasadorilor, după cum ştiţi, în baza legii, sunt semnate de preşedinte şi contasemnate de prim-ministru. Sigur că în prealabil trebuie să vină la comisiile de politică externă, în Parlament, pentru a fi audiaţi. Şi cred că este o necesitate. Nu ne putem permite într-o perioadă în care toate ţările se zbat să-şi extindă sau să-şi consolideze relaţiile economice, politice, de altă natură, culturale, noi nu putem să stăm aşa”, a afirmat Tăriceanu.



În privinţa unui exemplu de ambasadă care îl nemulţumeşte profund, liderul ALDE a spus că nu face astfel de comentarii cu pres, ci va discuta cu ministrul de Externe.



Chestionat dacă însă are nemulţumiri, Tăriceanu a replicat: ”O, da, bineînţeles, consistente”.



Întrebat dacă este vorba şi despre ambasada de la Londra, el a răspuns: ”Nu fac nicio precizare, dar nu e vorba din păcate ale unor ţări mici, neimportante, cu toate că n-aş putea spune că există o ţară neimportantă, dar trebuie să ne uităm, sigur, într-o anumită ordine de priorităţi”.



Nici în legătură cu ambasadorul în SUA, George Maior, preşedintele Senatului nu a vrut să comenteze.



”O să fac aceste comentarii cu ministrul de Externe, pentru că eu cred că, din poziţia de preşedinte al Senatului, încerc să menajez cât pot imaginea pe care noi o proiectăm în exterior”, a afirmat Tăriceanu.



Călin Popescu Tăriceanu a explicat că nu preşedintele are ultimul cuvânt privind ambasadorii.



”Nu are preşedintele ultimul cuvânt în această privinţă. Eu am făcut exerciţiul acesta cu un personaj care nu era dintre cele mai comode, cu preşedintele Băsescu. Deci dacă preşedintele nu ajunge la o înţelegere cu Guvernul, nu poate să desemneze el un ambasador şi sigur că este valabilă şi reciproca. Acest lucru se face pe baza propunerilor pe care le elaborează MAE. (...) Acest lucru trebuie să fie apanajul Guvernului împreună cu preşedintele”, a subliniat liderul ALDE.