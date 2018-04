Dragnea: Guvernul nu va da OUG pentru modificarea codurilor penale. Ce se întâmpla cu Codul administrativ şi Codul finanţelor publice

"Guvernul nu are în intenţie să adopte ordonanţe de urgenţă pe modificarea codurilor penale. (...) Această procedură începe în Parlament, într-o dezbatere largă. Sunt sigur că va fi la fel ca legile Justiţiei - şi cu muzică, şi cu antreu şi cu tot ce este nevoie. Ministrul Justiţiei nu a spus niciodată că Guvernul va adopta o ordonanţă de urgenţă. A spus că dacă va fi cazul, ei sunt pregătiţi. Deci nu", a declarat preşedintele PSD, Liviu Dragnhea.

Întrebat dacă s-a convenit asupra unei variante privind abuzul în serviciu, el a spus că "sunt mai mult de zece variante".

"Eu cred că comisia specială pentru Justiţie ar trebui să ia toate variantele, să mai primească şi alte variante şi după o dezbatere serioasă să vină cu o variantă care să fie acceptabilă şi care să nu mai poată fi pusă în cârca nimănui. Şi eu cred că nici nu ar fi bine să se intre acum pe abuzul în serviciu pentru că înţeleg că sunt mai multe articole care trebuie modioficate ţinând cont de cele două directive europene", a adăugat liderul PSD.

Liviu Dragnea a anunţat şi că în perioada următoare va avea loc o întâlnire la vârful conducerii partidului în care se va stabili o formă finală a Codului administrativ şi a Codului finanţelor publice locale.

"Am hotărât ca, în această săptămână, într-o zi pe care o vom comunica cel mai târziu mâine, vom organiza o întâlnire la nivelul conducerii partidului, împreună cu prim-ministrul, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei publice, cu ministrul de Finanţe, cu colegii noştri din administraţia locală, cu colegii noştri din comisiile de specialitate, pentru a finaliza punctul de vedere al PSD pe două acte normative aşteptate - Codul administrativ şi Codul finanţelor publice locale, urmând ca, ulterior, după ce PSD are un punct de vedere conturat, să avem o discuţie în coaliţie cu colegii noştri de la ALDE, care probabil că în paralel şi dumnealor îşi vor finaliza punctul de vedre. De asemenea, am avut o discuţie şi cu colegii de la UDMR să ne întâlnim şi cu dumnealor, să conturăm un punct de vedere comun şi discuţiile sunt deschise şi cu celelalte partide din Parlament pentru a finaliza aceste două acte normative importante", a declarat Dragnea după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, care a avut loc la Parlament.



Întrebat dacă până la această întâlnire ar trebui să se sisteze lucrările din Senat cu privire la Codul administrativ, care trebuia să primească raport la comisiile de specialitate de mai multe săptămâni, Dragnea crede că aşa trebuie să se întâmple.



"Sunt multe propuneri de modificare, de îmbunătăţire, de clarificare şi de corelare în ceea ce priveşte prevederile din acel document. Este un document amplu, care strânge toate prevederile din domeniul administraţiei publice într-un singur document şi aici trebuie foarte multă atenţie, pentru că ideea de a codifica legislaţia este foarte bună, numai că trebuie făcută cu atenţie", a explicat Dragnea.