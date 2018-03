Dragnea îşi arată susţinerea pentru Tudorel Toader: Raportul acestuia privind conducerea DNA nu poate fi combătut

"Am citit raportul cu foarte mare atenţie şi îl susţin pe domnul ministru Tudorel Toader. Nu ştiu alte criterii, dar acel raport nu poate fi combătut de nimeni de bună-credinţă", a afirmat liderul PSD, citat de news.ro.

El a mai spus că îl susţine pe ministrul Justiţiei "fără niciun fel de ezitare" şi că face aceste precizări pentru a nu exista niciun dubiu, în contextul "avalanşei de informaţii" din spaţiul public privind intenţia de schimbare din funcţie a lui Tudorel Toader.

Întrebat dacă va sesiza Curtea Constituţională în cazul în care preşedintele Klaus Iohannis va respinge propunerea de revocare a procurorului şef al DNA, Liviu Dragnea a refuzat să răspundă: "Ştiţi că nu răspund la întrebări cu dacă".

"Mi-a placut discursul lui Liviu Dragnea in interiorul CEx, pentru ca de aici intelegem ca mergem mai departe pe traseul pentru care am fost votati în 2016, bataia cu statul paralel va continua, vom continua să schimbam legile de care am vorbit, fără să dăm un pas înapoi. Este in regula ca toti colegii îl sustin inclusiv pe ministrul justitiei pentru pozitia pe care a avut-o, aşteptăm decizia luată de preşedinte apoi venim cu comentarii", a mai spus el.