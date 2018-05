Dragnea, la ÎCCJ în dosarul DGASPC Teleorman: Nu am comis niciuna dintre fapte. Muncesc în folosul comunităţii de 20 de ani

Instanţa supremă va anunţa prima sentinţă în dosarul DGASPC Teleorman, în care este judecat Liviu Dragnea, pe 29 mai. Procurorii au cerut 7 ani şi 6 luni de închisoare pentru liderul PSD, dar şi anularea suspendării pedepsei din dosarul Referendumului. În cazul fostei sale soţii au renunţat la acuzaţii.

”Pentru noi cei care suntem târâţi în aceast proces este o experienţă de viaţă pe care nu şi-o doreşte nimeni şi pe care nu o doreşti nici la duşmani. Sunt oameni care au fost acolo în sală şi care au vieţile distruse, au psihicul distrus”, a spus Liviu Dragnea, la ieşirea de la ÎCCJ.

Întrebat dacă are conştiinţa împăcată, Dragnea a spus: ”Am afirmat cu tărie nevinovăţia mea, nu am comis absolut niciuna dintre presupusele fapte pe are DNA le-a aruncat în rechizitoriu”.

Răspunzând unei întrebări referitoare la posibilitatea de a presta muncă în folosul comunităţii, Dragnea a precizat: ”În ceea ce priveşte munca în folosul comunităţii, eu am fost foarte clar: Sper să nu se ajungă acolo, am solicitat achitare şi am mai spus că eu muncesc în folosul comunităţii de peste 20 de ani de zile”.

Când i s-a atras atenţia că personajele cheie din dosar şi-au recunoscut faptele, Dragnea a spus că este posibil ca asupra acestora să se fi făcut presiuni.

”Ăsta era subiectul? Că au recunoscut? Eu am avut trei acuzaţii care au fost demontate la şedinţa trecută chiar de către cele care m-au introdus în dosar”, a mai spus Liviu Dragnea.

Întrebat ce părere are despre pedeapsa de şapte ani şi jumătate de închisoare pe care procurorii DNA o cer pentru el în acest dosar, liderul PSD a spus că DNA ar cere ”pe viaţă” pentru el şi alţi lideri politici.

”DNA-ul pentru mine vrea pe viaţă, pentru mine şi pentru alţi lideri politici. Se doreşte să se continue cu aceste abuzuri, cu această justiţie făcută cu probe contrafăcute, cu ameninţări şi cu înscenări. Despre asta este vorba. Aşa cum am spus prea devreme, până la urmă instanţa decide”, a mai spus Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea, acuzat că ar fi intervenit pentru angajarea la DGASPC Teleorman şi menţinerea în funcţie a două angajate care lucrau de fapt la PSD, a fost audiat la instanţa supremă, în 21 martie, timp de aproximativ două ore şi a susţinut că fostul director executiv al Direcţiei Floarea Alesu, dar nici altcineva, nu l-a informat vreodată că cele două angajate nu ar merge la serviciu şi că ar încasa salariul fără să muncească. El a negat, de asemenea, că ar fi discutat cu Floarea Alesu despre organigrama DGASPC, spunând că organigrama şi rectificările bugetare ale instituţiei aveau proceduri riguroase, iar competenţa era a Consiliului Director.

Liderul PSD a mai spus că din cei aproape 2.000 de oameni angajaţi în instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Teleorman foarte mulţi erau din cadrul PSD şi de la alte partide politice, iar atunci se întreabă firesc dacă ar fi trebuit să se intereseze de fiecare angajat membru PSD dacă merge la serviciu: "Eu mă întreb firesc - ar fi trebuit să mă interesez de fiecare angajat membru PSD dacă merge la serviciu? Eu nu merg nici acum în fiecare zi la sediul de partid. Nici atunci. Eu ajungeam la sediul de partid cam la două săptămâni. Au fost perioade în care nu ajungea niciunul câte o lună. Când noi aveam Birou Permanent judeţean însemna că veaneau toţi membrii, şoferii, primarii, consilieri judeţeni, multă lume".

Liviu Dragnea a fost confruntat în instanţă cu fosta directoare a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu. Ea a susţinut în faţa magistraţilor că l-a informat pe Liviu Dragnea imediat ce a aflat că cele două angajate care lucrau şi la PSD nu veneau la serviciu, la DGASPC, deşi primeau salariu, că a avut mai multe discuţii cu el despre cele două şi că liderul PSD i-ar fi spus să mai aibă răbdare pentru că situaţia se va rezolva şi să îi pună la muncă pe ceilalţi angajaţi. Liderul PSD a negat toate aceste acuzaţii, susţinând în instanţă că nu a avut nicio discuţie cu fosta directoare a DGASPC.

La finalul procesului, Dragnea a spus că încearcă să înţeleagă de ce a fost trimis în judecată fără nicio probă, ci doar în baza unor "bârfe spuse la un şpriţ" şi a susţinut că a rămas "ţinta DNA": "Aş vrea să închei, domnule preşedinte. Aşa cum am spus de la început, am citit dosarul, rechizitoriile, declaraţiile. Încerc să înţeleg de ce am fost trimis în judecată fără nicio probă, doar pe nişte declaratii, nişte feelinguri, nişte bârfe spuse la un şpriţ. Nu am reuşit să înţeleg. Ce să mai spun, am rămas şi sunt ţinta DNA-ului".