Dragnea: Ordonanţa privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii,adoptată în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare

"Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - ordonanţa are acum forma finală, am convenit forma finală, sunt câteva modificări de formă, câteva precizări, şi noi credem că este un cadru care elimină orice risc pentru societăţile comerciale care vor intra în cadrul acestui fond şi, de asemenea, o ordonanţă care să creeze condiţiile ca un fond suveran de dezvoltare şi investiţii în România să contribuie în mod serios la dezvoltarea acestei ţări, aşa cum oriunde în lume aceste fonduri de dezvoltare sprijină economia, sprijină investiţiile şi nivelul de trai", a declarat, vineri seară, Liviu Dragnea.



El a spus că ordonanţa va fi adoptată săptămâna viitoare.



"Având forma finală, săptămâna viitoare în prima şedinţă de guvern - nu ştiu când va fi, joi sau vineri - va fi adoptată această ordonanţă, imediat după ce ordonanţa este publicată în Monitorul Oficial vor fi discuţii despre hotărârea de Guvern care să stea la baza înfiinţării fondului suveran, actul constitutiv şi toate celelalte legi, până la sfârşitul acestui an, toate aceste documente şi acte normative vor fi adoptate, urmând ca funcţionarea efectivă să înceapă din 2019", a anunţat el.



El a afirmat că nu au fost obiecţii dintr-o parte sau alta a coaliţiei.



"Am convenit împreună că este un act normativ de o importanţă uriaşă şi trebuie să cumpănim şi să analizăm fiecare prevedere din fiecare articol, au mai fost nuanţări puse în unele articole, au mai fost unele reformulări ale unor articole pentru a nu exista, nu numai acuma, ci şi în anii următori, posibilitate de interpretare în sens negativ", a susţinut Dragnea.



El a mai spus că săptămâna viitoare va fi disponibil textul ordonanţei.



"Ordonanţa nu vorbeşte despre câte companii intră, ordonanţa reglementează cadrul general pentru a se putea înfiinţa fondul suveran în românia şi este întocmită după ce CCR a spus că nu se poate adopta o lege sau o ordonanţă cu o adresă punctuală", a afirmat Dragnea, citat de News.ro.