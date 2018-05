DRAMĂ în familia lui Mădălin Ionescu. Fostul prezentator a anunţat: "A făcut atac cerebral pe stradă!"

Mădălin Ionescu a trecut printr-o situaţie dificilă în Săptămâna Mare a Paștelui, când tatăl său, în vârstă de 80 de ani, a suferit un atac cerebral în plină stradă. Fostul prezentator s-a declarat extrem de revoltat pe situația prin care a fost nevoit să treacă și aduce acuzații grave la adresa medicilor de pe Ambulanță.

Mădălin Ionescu, momente cumplite. "Mi-am petrecut ultimele zile între spitale..."

"A trebuit sa-l aducem cu Salvarea de la Rm. Valcea la Bucuresti. La Rm. Valcea, cu ocazie asta, am aflat de la mama ca a trecut prin cateva episoade cel putin nefericite, in raport cu autoritatiile medicale. La un moment dat, a venit Salvarea si l-ar fi lasat pe tata in mijlocul strazii, dupa ce el a cazut, dupa un prim-ajutor. Au motivat spunand ca sunt prea multi pacienti in spital. Atunci, mama nu mi-a spus nimic, ca sa nu ma supar si sa sun pe la spital. Nu l-au internat si nu l-au dus la spital", a povestit Mădălin Ionescu, scrie wowbiz.ro.

"Tata deja avea niste probleme si avea nevoie de insotitor. El a fost la autoritatile de acolo si pentru ca se deplasa, ei nu au vrut sa ii dea acea indemnizatie care ii permitea sa aiba insotitor, care sa-l insoteasca peste tot. Mama oricum nu mai facea fata pentru ca e foarte greu in situatia in care se afla tata. Dupa edemul si accidental cerebral lucrurile s-au acutizat. În momentul in care l-am adus la Bucuresti, tata nu mai avea reactii. Este adevarat. Are o varsta inaintata, 80 de ani, dar el pana acum doi ani facea flotari. Nici pe mama, nici pe tata nu-i mai lasam sa plece la Ramnicu Valcea, noi, fratii, nu-i mai lasam! Se vor muta aici, la Bucuresti", a mai spus Madalin Ionescu.