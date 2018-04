Drama micuţei artiste de 10 ani care a murit de Paşte. Lunea trecută a câştigat un concurs, dar organizatorii nu i-au putut da premiul

Ana Maria Gheorghițoaia era unul dintre copiii promiţători ai muzicii populare româneşti, un veritabil talent, o excelentă cântăreaţă la nai, cu o mulţime de premii deşi cariera sa începuse în urmă cu doar câţiva ani.

Gore Burlan, profesorul de canto al micuţei de 10 ani, a declarat la România TV: "Este greu să vorbeşti de un copil la trecut. A fost fetiță deosebită. Acum 5 ani am întâlnit-o a Clubul Copiilor Rovinari și a dorit să se înscrie la cursuri de muzică ușoară la clasa mea. Am înscris-o și mi-am dat seamă că are talent nativ, iar după trei ani a solicitat să se înscrie la clasa de folclor, unde a reușit să-i depășească pe toți copiii. Treptat a ajuns la grupa de elită care ne reprezenta ansamblul și instituțiile. Ana a câștigat mute premii, era un copil cu zâmbetul pe față și își ajuta colegii la nevoie.

Ultimul său concurs a fost pe 2 aprilie și sincer și acum îmi vine să plâng. A câștigat premiul 1, premiu pe care nu am putut să i-l dăm, pentru că atunci au fost mulți copii, urmând ca după vacanță să le facem decernarea premiilor la toți copiii. Regret că nu îi mai putem da premiul Anei. A fost un copil pe care și l-ar fi dorit orice părinte, silitoare elegantă, optimistă".