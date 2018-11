DUBLU NOROC CHIOR. Făceau curat prin casă în momentul în care au găsit un bilet câştigător de 2 mil. de dolari

LOTO. Harold și Tina Ehrenberg au descoperit un bilet câștigător la loto, în valoare de aproape 2 milioane de dolari, în timp ce făceau curățenie în casă, scrie antena3.ro.

Citeşte şi LOTO 18 NOIEMBRIE 2018, au fost omologate rezultate loto de duminică 18 noiembrie 2018

LOTO. Cei doi soți din Louisiana, SUA, au descoperit biletul câștigător pe noptieră, cu două săptămâni înainte să expire termenul de predare pentru a intra în posesia premiului.

LOTO. Extragerea la loto a avut loc pe 6 iunie, iar cei doi au descoperit biletul abia pe 17 noiembrie.

LOTO. „Prima dată am crezut că am făcut noi o greșeală, că am citit greșit numerele sau data de expirare. Așa că am verificat de mai multe ori numerele ca să ne asigurăm că sunt corecte. Am fost foarte entuziasmați", a povestit bărbatul, potrivit ABC News.