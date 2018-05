Dulceaţă de ardei iute. Reţete pe care trebuie neapărat să le încerci

Dulceata de ardei iute a capatat notorietate in ultima vreme si din ce in ce mai multa lume este tentata sa o faca, dar nu stie care ar fi cea mai potrivita reteta. In plus, numele “dulceata de ardei iute” pare foarte sofisticat si creeaza impresia ca este greu de facut. Realitatea este cu totul alta. Dulceata de ardei iute este chiar simplu de preparat si pe cat e de simpla, pe atat este de delicata si de gustoasa. Preparatul este ideal pentru fripturi, tocanite si sosuri.