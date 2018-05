Dulceaţa de trandafiri. Top reţete delicioase de dulceaţa de trandafiri

Ingrediente dulceata de trandafiri

– 1,2 kg zahar alb

– 500 ml apa plata

– un castronel cu petale curatate (aproximativ 70 flori)

– 2-3 feliute lamaie

– borcanele curate si sterilizate

pentru petale: 1 lingurita sare de lamaie + 1 lingura zahar

Mod de preparare dulceata de trandafiri

Intr-un vas, punem la fiert apa cu zaharul. Amestecam cu lingura din lemn, pana se topeste zaharul. Apoi lasam la fiert aproximativ 45- 50 minute, pana cand se leaga un sirop ce aluneca mai greu pe lingura. Cand amestecam cu lingura, se simte ce e legat, se amestecam mai greu.

Florile trebuie spalate usor, scoatem petalele, apoi indepartam zona alba de pe fiecare petala. Repet, este o operatiune extrem de migaloasa, dar in final, se merita efortul.

Asadar, petalele spalate si curatate se framanta cu o lingurita de sare de lamaie si o lingura de zahar. Framantam bine petalele ca sa se inmoaie. Eu am adaugat si cateva petale rosii de trandafir, pentru contrast. Lasam un timp sa se inmoaie petalele, apoi le strangem bine cu pumnul, le stoarcem usor, apoi le adaugam peste siropul de zahar, amestecam usor. Adaugam si feliutele de lamaie, si mai lasam la fiert cateva minute, apoi inchidem focul.

Transferam dulceata in borcanele, le stergem de eventuale picaturi de dulceata, apoi le punem sub un prosop si le lasam la racit. Le etichetam si le depozitam in camara.

Este un deliciu de dulceata!

Reteta de la privatelaura

