Dumitru Coarnă: Jandarmeria a gestionat total neprofesionist protestele; a fost o diversiune pentru a se justifica intervenţia în forţă

"Eu îmi doresc ca această violenţă pe care am văzut-o vineri seară să fie anchetată de procurori şi toţi cei care au greşit şi au încălcat legea să răspundă, atât cei din partea jandarmilor, cât şi a celor care au provocat - şi mă refer la cele câteva grupuri, două-trei grupuri care au încercat diferite atitudini violente care să provoace jandarmii, dacă au fost puşi de cineva, să ne răspundă procurorii", a precizat Coarnă.



El a arătat că sunt foarte multe semne de întrebare legate de evenimentele din acea seară.



"Am văzut multe contradicţii: doamna ministru spune că a participat în piaţă un procuror militar, procurorii militari spun că nu au avut reprezentanţi acolo. Uitaţi-vă şi la declaraţia acelei fete-jandarm, care spune: "Fraţilor, unde dracu m-aţi dus?", a arătat liderul sindical, conform Agerpres.



În opinia sa, toate aceste lucruri demonstrează faptul că a fost o diversiune pentru ca Jandarmeria să poată interveni în forţă.



"O diversiune creată de cineva care ar fi avut interes ca să provoace acea intervenţie în forţă a Jandarmeriei, pentru că sămbătă, duminică, aţi văzut că nu s-a întâmplat nimic. Or vineri seară se pare şi cred din ce în ce mai mult că a existat un plan de a provoca şi de a crea posibilitatea intervenţiei în forţă a Jandarmeriei", consideră Coarnă.



Potrivit acestuia, cei de la conducerea Jandarmeriei ar trebui să plece după acest incident.



"Total neprofesionist au gestionat situaţia şi este păcat, pentru că este munca de zeci de ani a acestei instituţii. Jandarmii au fost la un moment dat foarte apreciaţi în sondajele publice, au ajutat oamenii la inundaţii, la deszăpeziri, şi dintr-odată intră într-o mocirlă din asta", susţine el.



Coarnă a mai arătat că şi comunicarea din partea Jandarmeriei a fost defectuoasă, amintind că, vineri noaptea, purtătorul de cuvânt al instituţiei, Marius Militaru, declara că fata-jandarm are fractură cervicală şi ar putea rămâne paralizată, în timp ce starea ei de sănătate era mult mai bună decât se comunica public, fiind însă exclus ca purtătorul de cuvânt să nu fi cunoscut realitatea la acel moment.



Întrebat dacă persoanele care au manifestat violenţă în rândul protestatarilor puteau fi extraşi din mulţime, fără a fi evacuată întreaga piaţă, el a răspuns: "În primul rând, puteau fi opriţi să ajungă în zona respectivă şi sigur că exista posibilitatea să fie extraşi din mulţime, sigur că da. Tot ancheta va trebui să ne răspundă - că am văzut comunicatul SRI care spune că au înaintat toate informaţiile necesare, mai mult de atât, Jandarmeria avea informaţii, avem şi noi serviciul de informaţii la DGIPI, adică existau aceste informaţii... Uitaţi-vă la cei care au fost arestaţi, sunt din Bucureşti, nu din Diaspora, erau oameni din baza de lucru a Jandarmeriei, ca să mă exprim aşa, nu erau nişte necunoscuţi".



De asemenea, Coarnă a catalogat ca fiind neprofesionist şi faptul că, din dispozitiv, la această misiune de amploare, făcea partea şi o tânără de doar 23 de ani.



"Totuşi, eu cred că Jandarmeria nu are o problemă în bloc, ci o problemă la vârf. Acolo lucrurile nu au fost gestionate corespunzător", a adăugat el.



Întrebat dacă ministrul de Interne, Carmen Dan, ar trebui să-şi dea demisia după aceste incidente, el a precizat că nu o să răspundă direct, întrucât s-ar interpreta politic. "Vă spun doar atât: avem cea mai slabă conducere a Ministerului de Interne de după Revoluţie", a mai spus sursa citată.



El a completat că un prieten bun al său, de bună credinţă, l-a sfătuit să aibă grijă ce vorbeşte în această perioadă şi să-şi măsoare bine cuvintele.



"Prietenul meu mi-a spus că are informaţii că mi s-ar pregăti ceva. Acum, în această perioadă, nu am primit nicio ameninţare, am primit altădată, în alt context. Eu mă aştept la orice, după aceste declaraţii, dar este riscul meu, dar nici nu pot să stau deoparte şi să constat că în această ţară cineva vrea să ne guverneze cu bastonul şi cu gaze lacrimogene", a conchis Coarnă.