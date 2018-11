Dumitru Dragomir, prima decizie după ce a fost achitat de Curtea de Apel. La ce echipă s-ar putea implica

Dumitru Dragomir a luat decizia de a nu se mai intoarce niciodata in fotbalul romanesc, desi instanta i-a ridicat aceasta interdictie.

"Nu ma intorc in fotbal nici daca voi castiga premiul de la Loto al Americii. Nu ma intorc pentru ca in fotbal acum este o mizerie mai mare decat pe timpul meu. Fotbal este egal cu puscaria in ziua de azi. Eu sunt achitat, dar nu vreau sa mai lucrez in fotbal. Lucrez pentru familia mea, pentru baiatul meu! Sa nu mai aud sa lucrez la fotbal!", a spus Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir a fost achitat. În prima instanţă fusese condamnat la 7 ani de închisoare

Fostul sef al LPF a mentionat ca ar mai reveni in fotbal doar la o echipa de juniori: "S-ar putea sa ma implic doar financiar la o echipa de juniori si sa le dau si sfaturi. S-ar putea sa fac o nefacuta, sa ajut un prieten".