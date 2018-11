DUNAREA CALARASI FCSB CUPA ROMANIEI LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Sebastian Colţescu va arbitra meciul DUNAREA CALARASI FCSB, ajutat de asistenţii Daniel Mitruţi şi Dragoş Iliescu, şi de rezerva George Rădulescu. Nicolae marodin (CCA) şi Aurel Ionescu (FRF) sunt observatorii partidei DUNAREA CALARASI - FCSB.

"Chiar dacă menajează niște jucători, FCSB are un lot foarte bun. Totuși, suferă foarte mult la nivelul fundașilor centrali. Nu va fi ușor, dar îmi doresc să facem un meci bun. Le-am spus jucătorilor că vreau să văd determinare și curaj. Mi-ar părea rău să fim o echipă fricoasă într-un meci atât de important", a spus Dan Alexa, antrenorul celor de la DUNAREA CALARASI. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, joi, de la ora 21:45, DUNAREA CALARASI FCSB CUPA ROMANIEI LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

"Am văzut că s-au făcut multe speculații pe seama a ceea ce am declarat eu după jocul de la Craiova. Multă lume a spus că trebuia să plec. Am motivele mele pentru care am rămas. Eu sunt cel care decide cine intră pe teren. Nu sunt omul care să renunț ușor. Acum, când e un moment mai dificil îmi doresc să fiu alături de jucători", a declarat Nicolae Dică înainte de DUNAREA CALARASI - FCSB.

Echipele probabile la meciul DUNAREA CALARASI - FCSB

DUNAREA CALARASI: C. Lungu - Simion, Şandru, Wallace, Mendy - Cucu, Monroy - Val. Munteanu, Honciu, Missi Mezu - Val. Alexandru. Antrenor: Dan Alexa.

FCSB: A. Vlad - Jakolis, Cană, Jr. Morais, Botezatu - Zlatinski, Nedelcu - Roman, Moruţan, D. Benzar - Rusescu. Antrenor: Nicolae Dică.

DUNAREA CALARASI FCSB, meci contând pentru oprimile de finală din CUPA ROMANIEI, se joacă, joi, de la ora 21:45, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. DUNAREA CALARASI şi FCSB se întâlnesc în ultima partidă din această fază a competiţiei.