După ce li s-au dublat salariile, peste 100 de angajaţi din primăria Deva vor fi concediaţi

Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a anunţat, joi, într-o conferinţă de presă, că reducerile de personal ar putea să înceapă din luna februarie. 150 din cei aproximativ 800 de angajaţi ar putea fi concediaţi.



”În jur de 150 de persoane pleacă, în condiţiile în care vom primi avizul Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Fondul de salarii aferent lunii noiembrie 2017, achitat în luna decembrie, a fost de 3.415.000 de lei, iar în noiembrie 2016 a fost de 1.773.000 de lei. Această aproape dublare a fondului de salarii vine din două componente: din creşterea nivelului salarizării, conform legii şi din numărul mai mare de angajaţi. La un fond de salarii de aproape 10 milioane de euro pe an am considerat că eu ca primar nu pot să îmi asum ca în 2018 să plătesc din taxele şi impozitele devenilor într-o proporţie covârşitoare salarii pentru angajaţi”, a spus primarul Florin Oancea, conform Mediafax.



”Poliţia Locală, unde sunt 112 persoane, norma de hrană alocată în 2017 a fost de 120.000 de lei pe lună. Mi-au solicitat să le dăm norma de hrană şi pentru 2018. Le-am spus că salariile sunt mai mult decât rezonabile, eu norma de hrană nu o mai dau, cu riscul de a mă da în judecată. Sunt 112 persoane, legea spune un poliţist la o mie de locuitori, ar fi trebuit să fiţi maxim 70. Le-am transmis: 70 veţi rămâne, cum spune legea, pe noua organigramă”, a mai declarat primarul.



În prezent, Primăria Deva are 843 de angajaţi. 665 dintre ei îşi primesc salariile din bugetul local, iar 178 figurează în organigrama instituţiei, însă sunt plătiţi din fondul bugetului de stat.



Conform reprezentanţilor instituţiei, fondul de salarii este de aproximativ 10 milioane de euro pe an şi se doreşte o scădere a sumelor cu peste trei milioane de euro.



”Am lucrat în această lună la o nouă organigramă a Primăriei. Între Crăciun şi Anul Nou am trimis organigrama la ANFP Bucureşti spre avizare. În momentul în care se va aviza, aici nu depinde de noi, poate să dureze mai puţin de 30 de zile sau mai puţin. Am s-o fac publică, o lansăm în dezbatere publică şi apoi o supun prin proiect de hotărâre votului Consiliului Local pentru a deveni operaţională. Noua organigramă este mult mai suplă faţă de cea care este în prezent”, a precizat edilul.



Acesta susţine că a identificat, în cadrul instituţiei pe care o conduce, compartimente în care numărul angajaţilor este insuficient, între care Compartimentul de Urbanism, unde architectul şef a demisionat din motive personale, iar în prezent acolo lucrează doar trei oameni.