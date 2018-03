Durere sâni. Ce înseamnă când te dor sânii şi sfârcurile

Durere sâni. Iată mai jos cele mai des intalnite motive pentru care sfarcurile sunt dureroase.

Durere sani 1. Pubertate si dezvoltarea sanilor

Dezvoltarea sanilor este primul semn al pubertatii, moment in care corpul fetei trece prin o multitudine de tranformari hormonale. Glandele mamare si tesutul adipos incep sa creasca, iar sfarcurile se inflameaza si se maresc. Din cauza acestor modificari, sanii devin mai sensibili, iar sfarcurile dureroase. Cand va aparea si prima menstruatie, durerile se pot accentua.

Ovulatie

La majoritatea femeilor, ovulatia apare la mijlocului ciclului menstrual, insa acest lucru depinde de la femeie la femeie. Inainte, in timpul sau dupa ovulatie, unele femei experimenteaza dureri ale sanilor si ale sfarcurilor. Motivele sunt mai multiple. In timpul ovulatiei, corpul femeii se pregateste pentru o posibila sarcina, ca urmare se maresc glandele mamare, care urmeaza sa produca lapte. In al doilea rand, cresterea nivelului de progesteron post-ovulatie creste retentia de apa in organism, inclusiv in zona sanilor, cauzand intinderea pielii si aparitia senzatiilor de durere.

Sarcina

Dupa conceptie, nivelul de estrogen si progesteron continua sa creasca, ceea ce sporeste sensibilitatea mamara. Mai exact estrogenul duce la marirea sanilor, iar progestornul la acumularea de apa. Toate aceste modificari pregatesc sanii pentru alaptare.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.