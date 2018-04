Dureri de spate. Care sunt cauzele? Ce să faci şi ce să nu faci când ai dureri de spate

Dureri de spate. Cauze

1. Scaunul de birou

Nu va ganditi ca un scaun ergonomic, care costa o gramada de bani, va va scuti de probleme de sanatate. Indiferent de modul in care este construit, daca stai pe scaun toata ziua, fara nici un pic de pauza, efectele nocive sunt aceleasi: se dimineaza cantitatea de sange catre discurile intervertebrale, ceea ce duce la uzarea acestora. In plus, statul pe scaun pune cu 30 la suta mai multa presiune pe coloana vertebrala decat mersul sau statul in picioare. Tocmai de aceea este recomandat ca la fiecare ora petrecuta la birou sa faceti o pauza de cateva minute, in care sa faceti cativa pasi. De asemenea, evitati sa stati cocosati, reglati-va spatarul astfel incat acesta sa fie usor inclinat pe spate, iar talpile trebuie tinute pe podea.

2. Pantofii nepotriviti

La acest capitol doamnele sunt mai afectate decat barbatii pentru ca ele obisnuiesc sa poarte tocuri. Astfel, ele nu pasesc asa cum este natural, intai cu calcaiul, ci cu varful piciorului, ceea ce suprasolicita genunchii, soldurile si spatele. In plus, pantofii cu toc muta centrul de greutate al corpului, ceea ce inseamna ca masa corporala nu va fi suportata uniform de coloana vertebrala. Alte incaltari cu probleme sunt pantofii decupati, care nu sustin calcaiul, iar acesta se poate deplasa dintr-o parte in alta.

3. Smartphone-ul, tableta sau laptop-ul

Cat timp petreceti pe zi aplecati asupra telefonului mobil, tabletei sau laptopului? Tehnologia moderna si mobila nu este foarte blanda cu spatele si gatul. Pozitia cu capul in jos suprasolicita muschii gatului, iar durerea se extinde pana in partea de jos a spatelui. Pentru a preintampina aceste probleme, privirea trebuie sa fie inainte cand te uiti la aceste aparate si nu in jos, asa cum se intampla de obicei.

