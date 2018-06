E vreo diferenţă între sexul cu prezervativ şi cel fără prezervativ? Află ce răspund cercetătorii

Cercetatorii de la Indiana University au decretat fara drept de apel: sexul cu protectie e la fel de incarcat de placeri, ca si sexul neprotejat. Studiul s-a efectuat pe un esantion de 6.000 de persoane cu varste cuprinse intre 18 si 59 de ani, heterosexuali, homosexuali, barbati si femei. Toate partile implicate in studiu au declarat acelasi lucru: sexul cu prezervativ poate fi declarat la fel de satisfacator ca si cel fara perzervativ, iar detaliile au fost publicate integral in "Journal of Sexual Medicine".