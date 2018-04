Ecaterina Andronescu: Nu cred că foloseşte nimănui această declaraţie uşor războinică a preşedintelui Iohannis

"Eu cred că s-a grăbit preşedintele să facă declaraţiile de astăzi (vineri, n.r.) pentru că am sentimentul că ceea ce părea o neînţelegere a devenit aproape un conflict. Ori lucrul acestea, după părerea mea, trebuia să fie evitat. Până la urmă, Guvernul are competenţele lui, nu trebuie să ceară acordul când pleacă în vizită premierul, pentru că are un program de guvernare şi vizitele le face pentru rezolvarea proiectelor din programul de guvernare. Şi cred că nici nu foloseşte nimănui această declaraţie uşor războinică a Preşedintelui. De aceea îndemnul meu este la înţelepciune şi la înţelegere, pentru că există o responsabilitate şi a Guvernului şi a Preşedintelui în guvernarea ţării, iar românii aşteaptă de la noi să guvernăm bine ţara", a spus senatorul Ecaterina Andronescu.



Parlamentarul PSD a mai arătat că nu trebuie lăsată senzaţia unei instabilităţi politice în România şi i-a îndemnat pe actorii politici să se aşeze la aceeaşi masă.



"Nu avem nevoie de acest lucru, cu atât mai mult cu cât suntem în Anul Centenar, iar evenimentul la care particip astăzi, la Alba Iulia, este sub cupola Centenarului, adică sub cupola elementelor care ne unesc, nu care ne dezbină. Eu chiar astăzi am vorbit despre modul exemplar în care România a ştiut să rezolve problema educaţiei minorităţilor naţionale, prin dialog, nu prin dispută, de aceea cred că disputa nu ajută, dimpotrivă adânceşte falia dintre instituţii', a precizat Andronescu.