SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BAC 2018. Simularea probelor scrise din examenul naţional de Bacalaureat 2018 a început luni cu proba la Limba şi literatura română - proba E) a) care a fost susţinută de elevii din clasele a XI-a şi a XII-a.

Vezi şi: BAREME ROMANA SIMULARE BACALAUREAT 2018. Subiecte REAL şi UMAN, clasele a XI-a şi a XII-a, conform EDU.RO

Marţi a avut loc simularea probei la Limba şi literatura maternă - proba E) b) pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale din clasele a XI-a şi a XII-a.

Miercuri este proba obligatorie a profilului - proba E) c) pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a, iar joi - proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d) - exclusiv pentru elevii de clasa a XII-a.

Modele subiecte

SUBIECTE ISTORIE BACALAUREAT, potrivit EDU.RO

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore (pentru elevii de clasa a VIII-a), respectiv trei ore (pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a), din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Rezultatele vor fi comunicate pe 30 martie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Subiectele au fost elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora prevăzute în programele de examen pentru EN VIII şi Bacalaureat.

Modelele de subiecte, însoțite de baremele de evaluare și de notare, au fost postate încă din luna noiembrie 2017. Subiectele pentru simulare respectă structura subiectelor pentru EN VIII, respectiv Bacalaureat.

Notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

CALENDAR SIMULARE EXAMEN NAŢIONAL DE BACALAUREAT

I. Clasa a XI-a

19 martie: Limba şi literatura română - proba E) a)

20 martie: Limba şi literatura maternă - proba E) b)

21 martie: proba obligatorie a profilului - proba E) c)

30 martie: comunicarea rezultatelor

II. Clasa a XII-a

19 martie: Limba şi literatura română - proba E) a)

20 martie: Limba şi literatura maternă - proba E) b)

21 martie: proba obligatorie a profilului - proba E) c)

22 martie: proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d)

30 martie: afişarea rezultatelor

Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învatamântul superior, în conformitate cu conditiile generale si specifice stabilite în acest sens.

În urma promovarii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat.

Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10 primesc diploma de merit.

Candidatii au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.

Accesul candidatilor în centrul de examen

Accesul candidatilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30.

Presedintele comisiei din centrul de examen desemneaza o comisie de control, formata din minimum doua cadre didactice (dintre asistenti sau membrii comisiei) si personalul de paza de la intrarea în centrul de examen.

La accesul candidatilor în centrul de examen se procedeaza astfel:

un cadru didactic si un membru al personalului de paza solicita la intrarea fiecarui candidat prezentarea actului de identitate, si verifica daca fotografiile corespund;

candidatii sunt îndrumati spre zona din centrul de examen unde se gasesc salile de examen;

candidatii sunt atentionati sa citeasca extrasele din Metodologie afisate pe usa salii de examen si sa nu stationeze pe holuri mai mult de 5-7 minute;

candidatii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumati spre sala de depozitare a acestora.

Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notite, însemnari etc., precum si orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poseta/geanta etc.) va primi o punga/plic în care sa le introduca, împreuna cu o declaraie tip în care se menioneaza numele i prenumele i obiectele personale care vor fi depozitate si va fi îndrumat de catre un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

Sala de depozitare a obiectelor personale se va afla cât mai aproape de intrarea în centrul de examen si va fi supravegheata de o persoana dintre asistenti, desemnata de comisia de examen.

Dupa ce au trecut de punctul de legitimare si de cel de depozitare a obiectelor personale (nepermise în sala de examen), candidatii se deplaseaza spre sala de examen, unde sunt repartizati conform tabelelor afisate pe usi.