Educaţie pozitivă: Reguli să gestionezi comportamentul negativ al copilului tău

Ca parinti, ne gandim ca este ceva "in neregula" cu copiii nostri si cautam solutii sa-i "reparam". Credem ca in acest fel ii facem mai buni si le crestem sansele sa supravietuiasca intr-o lume dificila. Problema este ca, de fapt, petrecem prea mult timp incercand sa-i "modelam" intr-o maniera pe care noi o consideram corecta, si scapam din vedere valorile si calitatile pe care copilul deja le are.

Vestea buna este ca putem corecta aceasta dorinta de a "schimba" ceva la ei si ceea ce ar trebui sa schimbam, de fapt, sunt "lentilele" prin care noi ii privim pe copii, astfel incat sa vedem comportamentul lor intr-o maniera pozitiva.

Iata 5 reguli de educatie pozitiva, de la specialistii Empoweringparents.com, care te pot ajuta sa gestionezi mai bine comunicarea cu copilul tau si sa tolerezi mai bine comportamentul inadecvat.

1. Nu mai cauta motive de teama

In general, cand tensiunea creste, cautam dovezi in plus care sa ne alimenteze frica. Principala frica este ca nu va ajunge un "om mare". Uneori aceasta frica ne poate tine din a vedea adevarul si de a ne inchipui ceva ce nu exista. Devenim un fel de profeti. Din pacate, atitudinea noastra ii poate face pe copii sa se transforme in ceea ce nu ne dorim, de fapt sa devina.

2. Schimba "lentilele"

Nu ne place deloc ca cel mic sa devina defensiva. Nu ne place sa fie impotriva noastra, contrazicandu-ne in diverse prilejuri. Nu ne place sa ne refuze cand ii rugam ceva. Dimpotriva. Toate acestea ne infurie pentru ca, in mintea noastra, ne pierdem autoritatea. Daca, insa, ne-am schimba lentilele, ne-am putea da seama ca acest tip de comportament il va ajuta sa devina un adult independent.

