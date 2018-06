Educatoarea care şi-a ucis fetiţa de patru ani, la Timişoara, trimisă în judecată pentru omor

Potrivit rechizitoriului întocmit de către procurori, în 13 martie, în jurul orei 17.30, Oana – Răzvana Neț, în timp ce se afla împreună cu fiica sa de 4 ani în baia locuinţei lor din Timişoara, iar fiica sa se spăla şi se juca în apa din cadă, a ţinut-o pe fetiţă forţat cu capul sub apă până ce copila s-a înecat. Micuța a decedat din cauza asfixiei mecanice prin submersie în apă, ca urmare a pătrunderii apei în căile respiratorii.

„In data de 13.03.2018, in jurul orei 17.30, inculpata Net Oana – Razvana, in timp ce se afla impreuna cu fiica sa minora, in varsta de 4 ani, in baia din locuinta acestora situata in Timisoara, iar fiica sa se spala si se juca in apa din cada, a tinut-o pe fetita fortat cu capul sub apa pana ce minora s-a inecat, aceasta decedand din cauza asfixiei mecanice prin submersie in apa, ca urmare a patrunderii apei in caile respiratorii. Ulterior uciderii fiicei sale prin inecare, inculpata Net Oana – Razvana, folosind doua cuttere pe care le-a luat din baie, a taiat cadavrul victimei la nivelul antebratelor, producandu-i in aceasta maniera doua leziuni superficiale, fara sa realizeze insa ca fiica sa era deja decedata in acele momente. Dosarul a fost trimis spre competenta solutionare Tribunalului Timis", au consemnat anchetatorii, potrivit Opinia Timişoarei.

Oana Net a fost supusa si unei expertize medico-legale psihiatrice la Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici din Bucuresti, iar testul a aratat ca femeia avea discernamant in momentul in care si-a ucis copilul.