Educatoarea care şi-a ucis fetiţa riscă 25 de ani de închisoare. Fratele ei este acuzat că ar fi abuzat un copil

Potrivit referatului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive întocmit de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, educatoarea care şi-a înecat fiica de patru ani în cadă este cercetată pentru violenţă în familie (omor comis asupra unui membru de familie - fiică), infracţiune pentru care "legea prevede pedeapsa închisorii de la 10 ani la 25 ani".

Pe de altă parte, potrivit unor surse, fratele educatoarei Oana Neţ a fost condamnat la doi ani şi două luni de închisoare cu suspendare după ce, în anul 2013, ar fi abuzat o fată luată în plasament de tatăl acestuia. Incidentul a avut loc în locuinţa familiei din satul Murani, tatăl educatoarei fiind angajat ca asistent maternal profesionist de mai mulţi ani, iar în acel moment avea în grijă doi copii.

"Tatăl Oanei Neţ a fost asistent maternal profesionist şi în urma unei suspiciuni de abuz din partea fratelui, imediat ce am aflat, am luat copiii, i-am scos din familie şi am sesizat organele de cercetare", a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, Smaranda Marcu.

De asemenea, în urma acestui incident, tatăl educatoarei a solicitat instituţiei întreruperea contractului de muncă.

Oana Neţ le-a povestit procurorilor în detaliu cum şi-a omorât fiica de patru ani, marţi seara.

"În după-amiaza zilei de 13.03.2018, în jurul orei 17.20, a venit cu fiica sa acasă de la grădiniţă, având de gând să-i facă mai întâi un duş şi apoi să o ducă la bazinul de înot. Ulterior, au intrat amândouă în baie, ocazie cu care i-a pregătit cada, umplând-o cu apă, iar fiica sa punând şampon, după care fetiţa a intrat în vană. La un moment dat, probabil cu gândul că dacă ea şi fiica sa vor muri, o să scape de stresul şi situaţia tensionată din familie pe care o crea soţul ei, precum şi de frica să nu fie amăgită din nou de acesta şi astfel pentru a scăpa de incertitudinea în care a ajuns să trăiască, a ţinut-o pe fetiţa ei cu capul sub apă", scrie în referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive.

De asemenea, educatoarea a mai arătat că "nu-şi aminteşte cum a reacţionat fiica ei în acele momente, şi dacă s-a zbătut sau nu în timp ce o ţinea cu tot corpul şi capul sub apă. Mai mult, nu s-a mai gândit deloc la fetiţă şi ce s-a întâmplat cu ea, singurul ei gând fiind acela de a dispărea, adică de a muri, scop în care, a luat o sticlă din plastic din dulăpiorul din baie, ce conţinea erbicid, după care a băut circa jumătate din ea. De asemenea, a încercat să-şi taie venele cu un cater, însă nu a reuşit, iar ulterior a încercat să-i taie venele şi fiicei sale. În continuare, a intrat într-o stare de semiconştienţă, din care şi-a revenit undeva în jurul orei 22.00. Când s-a trezit din acea stare, a realizat ce a făcut, mai exact că şi-a omorât copilul, motiv pentru care a sunat la 112 şi a anunţat incidentul. Ulterior, un poliţist a spart uşa şi a pătruns în baie, alături de o persoană de la SMURD".

Totodată, femeia din Timişoara a mai fi precizat că "şi-a iubit foarte mult fetiţa, şi nu-şi poate explica de a ales să o ucidă, în loc să se sinucidă doar ea", scrie în referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive.

Oana Neţ, femeia în vârstă de 38 de ani din Timişoara care i-a tăiat venele fiicei sale, iar apoi a înecat-o în cadă, în urmă cu trei zile, a fost arestată preventivă pentru 30 de zile, joi, pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie (omor comis asupra unui membru al familiei – fiică).

Educatoarea de 38 de ani i-a tăiat venele, marţi seara, fiicei sale de patru ani la ambele mâini şi a înecat-o în cadă. Potrivit anchetatorilor, educatoarea ar fi recurs la acest gest pentru a se răzbuna pe soţ, cu care s-a certat, iar acesta i-a spus că intenţionează să divorţeze.

Femeia a fost transportată la spital imediat după ce a comis crima, pentru că a consumat erbicid în încercarea de a se sinucide.

Potrivit reprezentanţilor Spitalului Judeţean Timişoara, în urma unui consult psihiatric, medicii au stabilit că femeia are nevoie de tratament de specialitate, astfel că a fost transferată pe Secţia de Psihiatrie, dar şi că poate fi audiată de procurori. Ulterior, educatoarea a fost condusă la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, iar la finalul audierilor, femeia a fost reţinută pentru 24 de ore pentru săvârşirea infracţiunii de omor comis al unui membru al familiei.

Inspectorul şcolar general al judeţului Timiş, Aura Danielescu, a declarat că educatoarea de 38 de ani nu a mai fost evaluată psihologic de câţiva ani. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Timiş, legislaţia a fost modificată în anul 2011, astfel că niciun cadru didactic nu mai este testat din acest punct de vedere.

"Astfel de evaluări psihologice s-ar putea realiza doar în cazul în care cineva ar face o sesizare şi ar cere acest lucru, conform Codului Muncii. Doar că în cazul acesta, nimeni nu şi-a dat seama că are probleme psihice", a afirmat Aura Danielescu, scrie Mediafax.

Oana Neţ era educatoare la grădiniţa din localitatea timişeană Murani. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Timiş, aceasta şi-a luat concediu fără plată în urmă cu patru săptămâni, în încercarea de a-şi găsi un alt loc de muncă mai bine plătit şi pentru a scăpa de navetă.

Citeşte şi Tatăl fetiţei ucise de propria mama face mărturii cutremurătoare