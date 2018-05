Dosarul copiilor agresaţi la gradiniţa "Micul Regat" din Constanţa: Directoarea şi 5 educatoare, condamnate la închisoare cu suspendare

Eliza Pufleanu, directorul centrului educaţional, achitată în primă instanţă pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la purtare abuzivă, săvârşită în formă continuată, a fost condamnată miercuri la un an şi cinci luni închisoare cu suspendare pentru complicitate la infracţiunea de „purtare abuzivă” în formă continuată. Faţă de Cristina Manolache, (director educativ), instanţa a majorat pedeapsa aplicată de la un an de închisoare la un an şi cinci luni de închisoare pentru infracţiunea de „purtare abuzivă” în formă continuată.

„Majorează cuantumul daunelor morale la câte 10.000 euro sau echivalentul în lei la data plăţii către părţile civile minore, prin reprezentanţi legali, obligând inculpatele la plata în solidar a acestora după cum urmează: - obligă în solidar pe inculpatele Hercuş Larissa Victoria, Vierescu Georgiana şi Pufleanu Eliza, precum şi pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpatele la plata către partea civilă A.M., prin reprezentant legal a sumei de 10.000 euro sau echivalentul în lei la data plăţii, calculat la cursul BNR din ziua plăţii. - obligă în solidar pe inculpatele Hercuş Larissa Victoria, Vierescu Georgiana şi Pufleanu Eliza, precum şi pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpatele la plata către partea civilă D.R., prin reprezentant legal (...) a sumei de 10.000 euro sau echivalentul în lei la data plăţii, calculat la cursul BNR din ziua plăţii. - obligă în solidar pe inculpatele Petre Irina, Manolache Cristina şi Pufleanu Eliza, precum şi pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpatele la plata către partea civilă I.M., prin reprezentant legal (…) a sumei de 10.000 euro sau echivalentul în lei la data plăţii, calculat la cursul BNR din ziua plăţii. - obligă în solidar pe inculpatele Petre Irina şi Pufleanu Eliza precum şi pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpatele, la plata către partea civilă C.T., prin reprezentant legal (…), a sumei de 10.000 euro sau echivalentul în lei la data plăţii, calculat la cursul BNR din ziua plăţii. - obligă în solidar pe inculpatele Manolache Cristina şi Pufleanu Eliza precum şi pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpatele la plata către partea civilă C.A., prin reprezentant legal (…) a sumei de 10.000 euro sau echivalentul în lei la data plăţii, calculat la cursul BNR din ziua plăţii. Menţine celelalte dispoziţii ale hot. în măsura în care nu contravin prezentei“, potrivit minutei judecătoreşti.



„În baza art.274 alin.(1) cod procedură penală, obligă pe inculpata Pufleanu Eliza în solidar cu partea responsabilă civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" la plata sumei de 1900 lei cheltuieli judiciare către stat. Obligă pe apelantele inculpate Armă Cristina Alina, Vierescu Georgiana, Hercuş Larissa Victoria, Petre Irina şi Manolache Cristina şi pe apelant parte civilă Caradima Tega prin reprezentant legal Caradima Laura la plata sumei de câte 350 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat. În baza art.276 alin.(ultim) cod procedură penală cu referire la art.453 cod procedură civilă, obligă în mod egal inculpatele Hercuş Larissa Victoria, Vierescu Georgiana şi Pufleanu Eliza şi pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie "Micul Regat" în solidar cu inculpatele la plata către Alexandrescu Daniel, în calitate de reprezentant legal al părţii civile Alexandrescu Matei, a sumei de 2500 lei onorariu apărător ales. 6. În baza art.272 cod procedură penală, onorariile în cuantum partial de câte 50 lei pentru av.Eugenia Margaritti, av.Florinela Popovici, av.Elena Nicolae, av.Cornelia-Mihaela Tătaru Olingheru care au asigurat asistenţa juridică din oficiu până la prezentarea apărătorilor aleşi se vor deconta din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art.400 alin. ultim cod procedură penală, minuta s-a întocmit în 2 exemplare. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.05.2018“, se mai arată în hotărârea instanţei.

Scandalul a izbucnit în 2013. Vâzând ceva schimbat în comportamentul copilului lor, părinții și-au trimis copilul la grădiniță, în fiecare zi timp de o lună, cu o jucărie de pluș în care era ascunsă o cameră de supraveghere. Mai mult, părinții au avut acces la camerele de supraveghere din incinta unității private și așa au văzut mai mulți dintre ei imagini de groază: copiii erau izbiți de perete, trași de mâini, smuciți, amenințați, târâiți pe covor sau loviți peste față.