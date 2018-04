Educatorii, mai pregatiti pentru primirea copiilor cu autism in gradinite

Despre aceste cursuri si despre copiii au autism stam de vorba cu psihologul Daniela Gavankar, presedinte al Asociatiei AITA, specialist in interventia timpurie intensiva la copiii cu autism.



Vreau sa incepem prin a clarifica ce este autismul si cum se manifesta el.



Autismul este o tulburare pervaziva de dezvoltare care cauzeaza persoanei dificultati de socializare, comunicare si limbaj si schimbari comportamentale, astfel incat persoanele cu autism ajung sa proceseze informatia diferit de ceilalti oameni.



Autismul este un spectru larg si poate afecta persoana usor sau sever, incepand din primul an de viata, sau in jurul varstei de 3 ani, cand copilul incepe sa piarda achizitiile dobandite pana atunci.



Toti copiii cu autism prezinta dificultati de comunicare si limbaj, intr-un fel sau altul, exprimate printr-o slaba capacitate de a interactiona sau comunica cu ceilalti: fie nu vorbesc, fie daca vorbesc pot avea dificultati in exprimare sau in intelegerea celor din jur. Dificultatile se regasesc si in limbajul nonverbal – intelegerea si folosirea gesturilor, expresiilor faciale, contactul vizual etc. in plus ei nu pot intra cu usurinta in relatii armonioase nici cu mama si ceilalti din familie, nici cu alti copiii de aceeasi varsta.



Inteleg ca nu se cunosc cauzele autismului, insa doresc sa va intreb daca autismul poate fi cauzat de expunerea indelungata a copiilor la tableta, telefon, laptop?



Aceasta intrebare este foarte sensibila si a starnit multe controverse deja. Nu, autismul nu poate fi cauzat de expunerea indelungata la aceste gadgeturi, tulburarea este prezenta de la nastere dar este agravata desigur de absenta interactiunii pe de o parte si pe de alta parte de expunerea indelungata la aceste device-uri.



Copilul uitat cu tableta, nestimulat si care nu are parte de experiente directe de invatare, dezvolta tulburari de limbaj, pana la absenta totala a acestuia, sau prezenta unor cuvinte accidentale, fara scop de comunicare (cifre, culori etc), fara ca nici macar la 3 ani sa nu fie capabil sa vorbeasca in propozitii, sa exprime preferinta, placerea, neplacerea.



